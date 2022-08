Venemaa on maagaasi Euroopasse saatmise asemel põletama asunud

BBC hindas , et Venemaa on otsustanud osa enda maagaasi ära põletada, selmet Saksamaad ja muud Euroopat gaasiga varustada.

Rystad Energy hinnangul põletatakse Soome piiri lähedal asuv Portovaja gaasijaamas 4,34 miljonit kuupmeetrit maagaasi ehk ligikaudu 10 miljoni dollari väärtuses maagaasi iga päev.

Teadlaste hinnangul võib nii suure koguse süsinikdioksiidi ja tahma atmosfääri puistamine kiirendada Arktika jää sulamist.

Gaas pärineb Peterburis asuvast LNG jaamast. Maagaasi põletamisest tingitud leek on piisavalt suur, et kohati on inimesed Soomes seda üle piiri näinud.

Portovaja asub Nord Stream 1 gaasitoru kompressorjaama ligidal.

Gaasitarned läbi Nord Stream 1 gaasitoru on alates juulikuust märgatavalt väiksemad kui tavaliselt. Saksamaa on süüdistanud Venemaad poliitilises otsuses piirata gaasi eksporti.

Maagaasi käitlemise puhul on tavaline, et osa gaasist põletatakse ära kas tehnilistel põhjustel või ohutuse tagamise eesmärgil. Siiski on praegune maagaasi põletamise määr ekspertide hinnangul erakordselt suur.

Satelliidiandmete analüüsimise ekspert Jessica McCarty ütles BBC-le, et ta pole kordagi varem näinud ühtegi LNG jaama põletamas nii palju maagaasi.

Esimesed märgid suurest gaasipõletamisest olid tuvastatavad juba juunis.

BBC-ga suhelnud eksperdi sõnul põletavad maagaasiga tegelevad ettevõtted tihti üleliigset gaasi, et ei peaks maagaasi käitlemise rajatisi täielikult sulgema, kuna peale sulgemist on rajatiste tööle saamine kas keeruline või kallis.

Teiste ekspertide hinnangul võib olla tegu tehnilise probleemiga, kuna venelased võisid püüda Nord Stream 1 maagaasi suunata LNG-terminali, et sellest teha veeldatud maagaasi, kuid selles on tõenäoliselt ilmnenud tõrked.

Soome LUT ülikooli energia inseneriteaduste professori Esa Vakkilaineni sõnul võib Gazpromil olla puudus mingist konkreetsest tehnilisest lahendusest või mõni olemasolev ventiil näiteks on katki ning Venemaa ei saa seda sanktsioonide tõttu asendada.

Maailmapanga hinnangul on Venemaa maailma suurim maagaasi põletaja.

Keskkonnaekspertide sõnul on põletamine vähem kahjulikum kui maagaas otse atmosfääri lasta, kuid maagaasi põletamine tekitab siiski märkimisväärseid keskkonnaprobleeme.

Maagaasi põletamisest tekkiv tahm levib tõenäoliselt põhja poole ning mõne eksperdi sõnul on selline gaasi põletamine üks põhiline põhjus, miks Arktikas on tahmaosakesi.