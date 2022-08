FT: ECB muretseb, et euro nõrgenemine võib inflatsiooni kiirendada veelgi

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa Keskpanga ametnikud (ECB) muretsevad, et euro nõrgenemine võib eurotsoonis inflatsiooni veelgi kiirendada.

Neljapäeval avaldatud ECB juuli koosoleku protokoll näitab, et keskpank muretseb, et nõrk euro kiirendab inflatsiooni. ECB teatas juulis, et tõstis euro baasintressimäärasid 0,50 protsenti, vahendas Financial Times.

Eurotsoonis pole intressimäärasid pea 11 aastat tõstetud, mistõttu oli Euroopa Keskpanga viimane otsus tähelepanuväärne.

"ECB nõukogu liikmed märkisid, et euro odavnemine kujutab endast olulist muutust ja tõi kaasa euroalale kiirema inflatsiooni, eelkõige USA dollarites arveldatava energiatarnete kallinemise tõttu," teatas ECB.

Euroalal kiirenes juulis inflatsioon 8,9 protsendini. Analüütikud kardavad, et euroala võib tabada majanduslangus. Energiahinnad püsivad jätkuvalt kõrgel. Investorid siiski eeldavad, et ECB tõstab järgmise kuu koosolekul intressimäärasid veel 0,50 protsenti.

Sel nädalal toimub USA föderaalreservi koosolek. USA karm rahapoliitika on üks tegureid, mis põhjustab euro kursi langust dollari suhtes. Neljapäeval sai ühe euro eest 0,9966 dollarit.

USA on sel aastal juba tõstnud intressimäärasid ajalooliselt kiires tempos. See pole riigis kiiret hinnatõusu veel oluliselt leevendanud. Analüütikud eeldavad, et föderaalreserv tõstab järgmisel kuul intressimäärasid 50 või 75 punkti võrra.