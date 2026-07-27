X!

USA ja Iraani konflikt läks pausile ning nafta hind langes

Välismaa
Hormuzi väinas liikuvad laevad
Hormuzi väinas liikuvad laevad Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer
Välismaa

USA ja Iraan peatasid ajutiselt vastastikused rünnakud ning nafta hind langes ligi viis protsenti. Olukord Lähis-Idas on aga endiselt äärmiselt ebakindel ning laevaliiklus Hormuzi väinas ei ole taastunud.

Kahenädalase vaenutegevuse tõttu ületas nafta hind möödunud nädalal 100 dollari piiri, kuid viimastel päevadel ei ole USA korraldanud uusi õhurünnakuid Iraani vastu. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli esmaspäeva hommikul 92,28 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 85 dollarit barreli kohta. 

Ka Iraan ei ole korraldanud rünnakuid piirkonnas asuvate USA sõjaväebaaside vastu. USA suursaadik ÜRO juures Mike Waltz ütles pühapäeval, et president Donald Trump annab vahendajatele aega läbirääkimisteks, enne kui otsustab võimalike uute sõjaliste sammude üle, vahendas Financial Times.

Umbes 100 päeva pärast toimuvad USAs veel ka vahevalimised. Vabariiklased püüavad aga säilitada kontrolli kongressi üle ning naftahindade langus võib vähendada survet USA majandusele ja kütusehindadele.

Analüütikud juhivad siiski tähelepanu sellele, et Hormuzi väin on endiselt sisuliselt suletud ning samal ajal kasvavad pinged Jeemeni huthi mässuliste ja Saudi Araabia vahel.

"Isegi kui toimub järsk müügilaine, ei näe me, et liiklus Hormuzi väinas lähiajal normaliseeruks, nüüd on lisandunud veel probleemid Punases merel," ütles fnantsfirma RBC Capital Markets analüütik Helima Croft. 

"Aktiivse sõjategevuse paus ei tähenda, et oleksime jõudnud kahesuunalise laevaliikluse taastumise faasi," lisas Croft. 

Nafta hinna tõusu mõjul on kiirenenud ka inflatsioon Ühendriikides ning USA föderaalreservi ametnikud kaaluvad taas rahapoliitika karmistamist. Paljud analüütikud eeldavad siiski, et USA föderaalreserv jätab intressimäärad esialgu veel praegusele tasemele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Samal teemal

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:59

Macron kutsus Bordeaux'd ohustava metsatulekahju tõttu kokku kriisikoosoleku

08:43

Glinka kerkis Eesti esireketiks

08:10

Palumetsa debüüt kujunes põnevuslahinguks

08:03

USA ja Iraani konflikt läks pausile ning nafta hind langes

07:16

USA-s Seattle'is hukkus tulistamises vähemalt kaks inimest

06:50

Venemaa tühistas Ukraina ohu tõttu taas Peterburi mereväeparaadi

06:30

Ukraina andis löögi Lõuna-Venemaal asuvate linnade pihta

06:20

Asendusteenistusse astujate arv on rahaliste vahendite tõttu piiratud

26.07

Otepää triatloni võitsid Siim ja Rahu

26.07

Rillo võttis Madonas etapivõidu, Saar jätkab sarja liidrina

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

26.07

Sõja 1614. päev.Venemaa ründas drooniga toidupoodi, hukkus üheksa-aastane laps Uuendatud

26.07

Narva volikogu umbusaldas Raiki, uus linnapea on Jaan Toots Uuendatud

25.07

Sõja 1613. päev. Venemaa tahab tuua Ukraina sõtta uusi Põhja-Korea sõdureid

26.07

Berliini pride'il sõitis rahva sekka sõiduk, surma sai üks inimene Uuendatud

26.07

Parvlaevad Kihnu Virve ja Ormsö streikisid mandri asemel saarte sadamates Uuendatud

25.07

Vene sõjaväele elektroonikat hankinud Eesti kodanik tunnistas end USA-s süüdi

06:30

Ukraina andis löögi Lõuna-Venemaal asuvate linnade pihta

26.07

Ossinovski: linnavalitsus mängis Tallinna olümpiaujula rajamise ühele ettevõttele

26.07

Rumeenia lasi jälle Vene drooni alla

25.07

Neljas päev järjest on PPA tabanud ebaseaduslikke piiriületajaid

ilmateade

SPORT

08:43

Glinka kerkis Eesti esireketiks

08:10

Palumetsa debüüt kujunes põnevuslahinguks

26.07

Otepää triatloni võitsid Siim ja Rahu

26.07

Rillo võttis Madonas etapivõidu, Saar jätkab sarja liidrina

loe: kultuur

26.07

Galerii: Viljandi folgi kolmandal päeval hullutas publikut Puuluup

26.07

Helena Tulve: kõige olulisem on iseenda juurde jääda

26.07

Helen Pärk: krimikirjandus liigub üha enam musta huumori suunas

26.07

Risto Joost: 2030. aastal tahame laval esitada kogu Wagneri tetraloogia

loe: eeter

26.07

Pianist Rahel Talts: folgipisiku sain lapsena tänaval muusikat mängides

26.07

Looduskaitsenõunik: Laukasoo ja Kakerdaja raba on Eesti ilusaimad

26.07

Helen Pärk: krimikirjandus liigub üha enam musta huumori suunas

26.07

Risto Joost: 2030. aastal tahame laval esitada kogu Wagneri tetraloogia

Raadiouudised

26.07

Eesti Keele Instituut valmistab ette Tõlkeväravat

26.07

Päevakaja (26.07.2026 18:00:00)

26.07

Muutlikud väetisehinnad ja kliima panevad põllumehi uusi kultuure kasvatama

26.07

Narvas vahetus linnavõim

25.07

Tarbijad saavad suurema õiguse nõuda tootjalt seadmete parandamist

25.07

Sinimägedel meenutati II maailmasõja kaitselahingutes langenuid

25.07

Politsei suurendab jõude ebaseaduslike migrantide tabamiseks

25.07

Päevakaja (25.07.2026 18:00:00)

24.07

Lavastuses "Vargamäe valvur” nähakse elu Vargamäel läbi saunikute pilgu

24.07

Plaanitav kiirabivõrgu reform tekitab eriarvamusi

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo