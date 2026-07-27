USA ja Iraani konflikt läks pausile ning nafta hind langes

USA ja Iraan peatasid ajutiselt vastastikused rünnakud ning nafta hind langes ligi viis protsenti. Olukord Lähis-Idas on aga endiselt äärmiselt ebakindel ning laevaliiklus Hormuzi väinas ei ole taastunud.

Kahenädalase vaenutegevuse tõttu ületas nafta hind möödunud nädalal 100 dollari piiri, kuid viimastel päevadel ei ole USA korraldanud uusi õhurünnakuid Iraani vastu. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli esmaspäeva hommikul 92,28 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 85 dollarit barreli kohta.

Ka Iraan ei ole korraldanud rünnakuid piirkonnas asuvate USA sõjaväebaaside vastu. USA suursaadik ÜRO juures Mike Waltz ütles pühapäeval, et president Donald Trump annab vahendajatele aega läbirääkimisteks, enne kui otsustab võimalike uute sõjaliste sammude üle, vahendas Financial Times.

Umbes 100 päeva pärast toimuvad USAs veel ka vahevalimised. Vabariiklased püüavad aga säilitada kontrolli kongressi üle ning naftahindade langus võib vähendada survet USA majandusele ja kütusehindadele.

Analüütikud juhivad siiski tähelepanu sellele, et Hormuzi väin on endiselt sisuliselt suletud ning samal ajal kasvavad pinged Jeemeni huthi mässuliste ja Saudi Araabia vahel.

"Isegi kui toimub järsk müügilaine, ei näe me, et liiklus Hormuzi väinas lähiajal normaliseeruks, nüüd on lisandunud veel probleemid Punases merel," ütles fnantsfirma RBC Capital Markets analüütik Helima Croft.

"Aktiivse sõjategevuse paus ei tähenda, et oleksime jõudnud kahesuunalise laevaliikluse taastumise faasi," lisas Croft.

Nafta hinna tõusu mõjul on kiirenenud ka inflatsioon Ühendriikides ning USA föderaalreservi ametnikud kaaluvad taas rahapoliitika karmistamist. Paljud analüütikud eeldavad siiski, et USA föderaalreserv jätab intressimäärad esialgu veel praegusele tasemele.