Maalikunstnik Qba näitus Jurmalas pälvis paljude vaatajate tähelepanu

Lätis Jurmala linnamuuseumis on saanud kogu suve vaadata Eesti kunsti. Maalikunstnik Qba, kodanikunimega Martin Kaarese Vahemere-teemalised maalid on turismi kõrgajal pälvinud paljude vaatajate tähelepanu. Tegu on esimese korraga, kui Eesti kunstnik on saanud võimaluse Jurmala peamises galeriis oma isikunäitust tutvustada.

Kui tavaliselt näitame näitusi nende avamise aegu, siis Martin Kaarese puhul on põhjust rääkida just lõpust, sest tema idee tuua kuurortlinna Jurmalasse kuumaks suveks tükike Vahemere hõngu on osutunud väga menukaks.

Jurmala linnamuuseumi saalis näituse tegemiseks on suur konkurents. Martin Kaarese jaoks on see näitusepaik siin auhind ja tunnustus, sest ta võitis 2019. aastal Jurmala muuseumi korraldatud maineka meremaalide biennaali oma tööga "Purse".

"Meie saal on väga nõutud, Jurmala on väga populaarne linn. Sestap korraldame näituste korraldamiseks konkursse kaks aastat ette. Töötame kunstnikuga, kelle näitus on heakskiidu saanud, päris pikalt, et väljapanek saaks nii huvitav kui ka kvaliteetne. Meil käib inimesi, kes sõidavad Dzintarsi saali suurkontserte kuulama. Nii et meie külastajaskond on väga erudeeritud," rääkis Jurmala linnamuuseumi näituste kuraator Guna Kalnaca.

Tegu on spetsiaalselt Jurmala jaoks koostatud näitusega. Kaares on need pildid maalinud viimase aasta jooksul küll Tallinnas, ent mõeldes Vahemerest.

"Kogu Riia lahe ümbrus on väga ägeda liivarannaga palistatud. Mulle just see rannaosa meeldib ja meenutab ka natuke Vahemerd. Olgu, meil on palju männimetsa siin, Riia ümbruses ja Lätis, aga just sellised kaunid kuldsed liivad see on minu arvates ühine joon," rääkis Kaares.