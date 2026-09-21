Merz lubas valimiskaotuste kiuste jätkata kantsleriametis

Saksamaal Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal ning liidumaa staatusega Berliinis pühapäeval peetud kohalikel valimistel tegi oodatult tugeva tulemuse immigratsioonivastane erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD).

AfD kogus Mecklenburg-Vorpommernis umbes 38,2 protsenti häältest. CDU sai aga 4,9 protsenti häältest, mis on erakonna halvim tulemus liidumaa- või üleriigilistel valimistel pärast Teist maailmasõda. CDU jäi napilt alla parlamenti pääsemiseks vajaliku valimiskünnise.

Merz nimetas viimast tulemust katastroofiks, kuid asus seejärel kiiresti ümber lükkama väiteid, nagu ta võiks kaotuse järel tagasi astuda.

Vaid mõni minut pärast valimisjaoskondade sulgemist astus Merz kaamerate ette ja teatas, et tema valitsus jätkab reformide elluviimist.

"Need reformid on vastumürk autoritaarsuse mürgile. Praegu vajalikud sammud nõuavad selgroogu, kindlameelsust ja kannatlikkust. Kavatsen neid omadusi üles näidata nii CDU esimehe kui ka, eelkõige, meie riigi kantslerina," ütles Merz.

Veebiväljaanne Politico toob aga välja, et valimiskünnise ületamata jätmine on Merzile valus löök, kuna tema toetus on nii riigis kui ka koduparteis langenud rekordmadalale tasemele.

Samal ajal tähistasid AfD juhid suurt valimisvõitu ja avaldasid Merzile survet, et ta astuks tagasi ning loobuks parempopulistide vastasest tulemüüri-poliitikast.

"Friedrich Merz on CDU jaoks vale kantsler ja tõmbab erakonda endaga koos põhja. Seega peab CDU endalt eelkõige küsima: kas ta soovib jätkata selle kantsleri ja nende vasakpoolsete poliitiliste suundadega?" ütles AfD kaasjuht Alice Weidel Saksamaa avalik-õiguslikule televisioonile.

Merz kutsus juba enne valimistulemuste selgumist Berliinis asuvasse partei peakorterisse kokku CDU juhid.

"Muidugi pole meeleolu just kõige rõõmsam. Kui küsite minult, kas tekib kiusatus lihtsalt tekk üle pea tõmmata, siis võib-olla küll. Kuid vastutustundlik käitumine tähendab midagi muud, praegu on vaja stabiilsust," ütles üks koosolekul osalenud poliitik telekanalile ARD.

Ka Mecklenburg-Vorpommernist pärit CDU konservatiivsesse tiiba kuuluv Philipp Amthor ütles, et arutelu kantsleri väljavahetamise üle tuleks lõpetada.

"Oleme näinud, et see, mida oleme kogenud viimase kahe nädala jooksul pärast Saksi-Anhalti liidumaa valimisi (CDU sai seal suure kaotuse, samal ajal kui AfD saavutas võimsa valimisvõidu– toim), on toonud rohkem kahju kui kasu. Pidevad personaliküsimusi puudutavad arutelud on täielikult varjutanud sisulise arutelu. Seetõttu on õige need personaliküsimusi puudutavad arutelud nüüd lõpetada ja keskenduda taas sisulistele teemadele," rääkis Amthor.

Ajaleht The Times hindab, et CDU-s ei ole praegu ka tugevat kandidaati, kes võiks Merzi välja vahetada. Meedias on võimalike kandidaatide nimedena läbi käinud Põhja-Reini-Vestfaali peaministri Hendrik Wüsti ja Baieri liidumaa peaministri Markus Söderi nimed, kuid seni ei ole nad näidanud, et võiksid olla Merzile reaalsed alternatiivid. Seega, Merzi positsioon on küll nõrk ja tema toetus madal, kuid praegu ei paista, et CDU juhtkonnas või erakonna poliitilises kursis võiks toimuda suuremaid muutusi.