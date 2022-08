Ukrainas ülimenukas ansambel DakhaBrakha esines Tallinnas

DakhaBrakha on intiimne ja mässumeelne ning kuulutab kultuurilise ja kunstilise vabanemise sõnumit. Ansambel ise nimetab end "Vaba Ukraina saadikuteks". Eestisse jõudsid nad pärast Ameerika Ühendriikide turneed, kus kontserte saatis suur menu.

Kiievist pärit maailma-muusika kvartetile ainuomane helimaastik on inspireeritud Ukrainas valitsevast etnilisest mitmekesisusest. Ansambli nimi DakhaBrakha tähendab vanas ukraina keeles "anna/võta".

"Kõigepealt tahaksime öelda aitäh! Me teame, et siin on üks meie suurimaid sõpru maailmas. Eesti - me pole küll naabrid, aga hingelt oleme väga lähedased. Teie toetus lihtsalt vaimustab meid. Te olete väike maa, aga aitate meid võrdselt suurte riikidega. Isegi rohkem, kui need suured riigid. See on nii meeldiv! See annab meile jõudu, jõudu võita," rääkis ansambli liige Marko Halanevych.