Kinod kaaluvad elektrihinna tõttu piletihinna tõstmist

Koroona ajal pidid kinod ehitama saali uue ventilatsiooni, mis oli paljudele kinodele suur väljaminek. Kuna tänavune suvi oli kuum, pidid kinod saale ka pidevalt jahutama, mis aga tähendab jällegi suuremaid elektrikulusid.

Cinamoni tegevjuhi sõnul Andac Bagioglu sõnul tõusis nende juuli elektriarve kolmandiku võrra ja seega kaalub kino piletite hinna tõstmist.

Bagioglu sõnul mõjutab piletihinna võimalikku tõusu ka väga soe suvi, sest kinosaali peab pidevalt jahutama ja ventileerima. Bagioglu ütles, et Cinamon vahetas 2018. aastal vana kinoaparatuuri uuemaks ja säästlikumaks. Uus aparatuur tarbib elektrit poole vähem.

"Ma ei tea, kuidas meie konkurendid seda teevad, aga ma võin öelda, et alates juba 2018.-2019. aastast, vähendasime oma elektrikulusid, muutes oma riistvara ja automatiseerides ka süsteeme. Seega on elektrilise suurenemise mõju olnud meile kergem kui traditsioonilistel kinodel, mis kasutavad endiselt vana riistvara."

Sõpruse Kino tegevjuht Ivar Murd sõnas, et Sõpruse kinol elektrihinna tõusu tõttu piletihindu tõsta pole plaanis, kuid nad loodavad riigiabile järgmisel aastal. Kuna kino koostööpartnerid tõstsid oma teenuste hinda, tõstis Sõpruse Kino oma piletihinda ühe euro võrra.

"Kõik hinnad on tõusnud. On tõusnud alates turvateenusest, on praegu tõusmas vesi, on tõusnud soojus, on tõusnud kõik kõik tooted, transport. See õlu, mida kinos jood, kõik hinnad on tõusnud, et siin pole midagi parata."

Apollo Kino praegu piletihinna tõstmist ei plaani.