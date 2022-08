Otse kell 11: riigieelarve kontrolli erikomisjon hooldekodude reformist

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon peab esmaspäeval erakorralise istungi, et saada ülevaade, kuidas on kavas edasi liikuda pikaajalise üldhoolekande reformiga ehk hooldekoduteenuse kättesaadavamaks muutmisega. Kell 11 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Erikomisjoni istungile on kutsutud tervise- ja tööminister Peep Peterson, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, haigekassa juhatuse liige Maivi Parv, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei, Tartu abilinnapea Mihkel Lees, Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Raimo Saadi, Südamekodude juhatuse liige Meelis Mälberg, Viru haigla juhatuse liige Merike Merirand, Eesti Pensionäride Ühenduse Liidu juhatuse esimees Andres Ergma, riigikontrolli auditiosakonna peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ning rahandusministeeriumi ja Pärnu linnavalitsuse esindajad.

Koalitsioonilepingu järgi on valitsusel plaanis välja töötada pikaajalise üldhoolekande reformi kava, kuna pikaajaline hooldusteenus on paljude jaoks praegu liiga kulukas. "Hooldekodude kättesaadavaks muutmine eeldab märkimisväärset lisaraha – soovime saada ülevaate, kuidas on kavas reformiga edasi liikuda ja kui palju lisaraha on selleks kavas eraldada," ütles erikomisjoni esimees Tõnis Mölder (Keskerakond).

Mölderi sõnul tuleb pikaajalise üldhoolekande reformiga edasi minnes arvestada, et kui hooldekodud muutuvad rahaliselt kättesaadavaks, siis kasvab ka huvi nende vastu. "Kuivõrd hooldekodukoht on eluliselt vajalik teenus, siis peaks neid jaguma kõigile soovijaile. See eeldab hooldekodukohtade juurde rajamist ehk nii uusi hooneid kui ka hooldajaid. Tahame saada kindluse, et probleemile lähenetakse komplekselt."