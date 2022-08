Shelli juht hoiatas, et Euroopa energiakriis võib kesta mitu aastat

"Kriis paneb proovile solidaarsuse EL-i liikmesriikide vahel, kuna valitsused on sunnitud otsustama, kuidas hoida käigus tähtsaid tööstusharusid. Surve energia kättesaadavusele ei piirdu tõenäoliselt ainult ühe talvega," ütles van Beurden.

"Võib juhtuda, et meil on mitu talve, kus me peame lahendusi leidma läbi efektiivse kokkuhoiu, normeerimise ja töötama välja alternatiivseid lahendusi. See, et see kriis saab kuidagi läbi, on minu arvates fantaasia, mille peaksime kõrvale viskama," lisas van Beurden.

Venemaa piirab energiatarneid Euroopasse, seetõttu on gaasi hind tõusnud viimase aasta jooksul rekordkõrgusele.

Van Beurdeni hoiatust kordas ka Prantsuse energiafirma Total juht Patrick Pouyanne.

"Minu nõuanne Euroopa valitsustele ja poliitikutele on, et peate mõtlema, kuidas läbi ajada ilma Venemaa gaasita. Kui te mõtlete ilma selleta, saame hakkama. Sellel planeedil on piisavalt energiaallikaid, et ilma selleta hakkama saada," märkis Pouyanne.