Lääneranna vald teisaldas viis punamonumenti

Haudadele, millel punamonumendid asusid, pandi neutraalse välimusega tähised. Tuudi teeristist teisaldatud monument oli ainuke, mille juures olev haud paikneb väljaspool kalmistut ja sealt tahetakse säilmed seetõttu lähitulevikus ümber matta. Lisaks viidi monumendid ära Hanilast, Varblast ja Kirblast.

Lihulas asunud kahest punamonumendist jäi üks kalmistul paiknev monument praegu alles ning teisaldatakse hiljem.



"Selle tingis see, et me oleme kaitseministeeriumisse teinud taotluse Tuudi teeristist ümbermatmiseks ja ümbermatmine toimub Lihula kalmistule. Seetõttu me seda paika praegusel hetkel ei korrastanud. Me oleme kaitseministeeriumiga vestelnud ja meile on öeldud, et vastav komisjon koguneb augustikuu lõpus. Seejärel me saame teada, millal siis meie töödeni jõutakse," selgitas Lääneranna vallavanem Ene Täht, miks üks punamonument praegu Lihula kalmistule alles jäi.

Monumendid on muuseumis hoiul, aga praegu külastajad neid vaatama minna ei saa.