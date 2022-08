Läti annab Skulte LNG-terminalile riikliku tähtsusega objekti staatuse

Läti peaminister Krišjanis Karinš ütles teisipäeval, et valitsus nõustus andma Skultesse kavandatavale LNG-terminalile riikliku tähtsusega objekti staatuse.

Majandusminister Ilze Indriksone ütles, et valitsus on julgeolekuorganite seisukohtade alusel nõustunud andma Skulte projektile riikliku tähtsuse objekti staatuse. See staatus tähendab "kiiremaid protseduure" selle projekti elluviimiseks, vahendas LSM.

Seaduseelnõu esitatakse valitsusele 20. septembriks, siis jõuab eelnõu ka parlamenti. Indriksone ütles pressikonverentsil, et parlament toetab seadust, sest on teadlik selle olulisusest, vahendas LSM.

Skulte LNG-projekt loodetakse ellu viia 2024. aasta sügiseks. Skulte LNG Terminal registreeriti aastal 2016. Selle aasta mais ostis kütusefirma Virši 20 protsenti Skulte aktsiatest.

Erainvestorid on püüdnud Skulte sadamasse vedelgaasi terminali rajada juba viis-kuus aastat. Skulte asukoha eelis on Incukalnsi maa-aluse gaasihoidla lähedus, mis on vaid 30 kilomeetrit.