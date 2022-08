Eesti veteranpoliitikud hindavad Gorbatšovi pärandi positiivseks

Uudis on täiendamisel Indrek Toome, Siim Kallase, Igor Gräzini meenutustega.

Jaak Allik: tuleb eristada inimest ja tema rolli

Jaak Allik tõi esile Gorbatšovi rolli Nõukogude Liidu lagunemisel suhteliselt väheste ohvritega ning rõhutas, et eristama peab inimese rolli ja tema isiksust.

"Ma saan Mihhail Gorbatšovi kohta öelda ilmselt samade sõnadega nagu tegi seda eelmisel aastal tuntud läti lavastaja Alvis Hermanis, et Gorbatšov on inimene, kes on peale minu isa - tema rääkis muidugi enda isast - meie elu kõige rohkem mõjutanud ja muidugi positiivses suunas. Sest ta on inimene, kes kindlasti 20. sajandi teise poole maailma muutis kõige rohkem. See maailm, kuhu me sündisime 1980-ndate teisel poolel ja 1990-ndate aasta algul, muutus kardinaalselt nii Eestis kui ka kogu Ida-Euroopas, ja oluliselt ka Lääne-Euroopas," rääkis Allik.

Jaak Allik Autor/allikas: ERR

"Ta näitas täiesti ootamatult, et ka Venemaal, ka vene rahva hulgas on püüd vabadusele väga tugev. Ja kui puur ümbert ära võtta - ja ta võttis selle ära rahva ümbert, nii füüsiliselt, tehes välismaale pääsemise vabamaks kui muidugi vaimselt, kaotades sisuliselt tsensuuri - toimus selline pööre ka vene rahva teadvuses. Meile andis ta muidugi võimaluse vabaneda ja iseseisvus taastada," jätkas Allik.

"Eestis on Gorbatšovi suhtes nii tol ajal, aga võib-olla ka praegu esitatud süüdistus, et ta oli ikkagi impeeriumimeelne ja tahtis impeeriumi säilitada. Siin ma teatriinimesena saan öelda seda, et isiksus on üks ja roll on teine ning inimene peab oma rolli täitma. Gorbatšovi roll oli ju Nõukogude Liidu säilitamine, kui ta Nõukogude Liidu presidendiks valiti. Ja kui näitleja, kes näiteks "Othello" viimases vaatuses otsustab Desdemonat mitte kägistada, siis me ütleme, et ta ei suuda oma rolli täita. Aga Gorbatšov täitis seda rolli nii, et praktiliselt siiski verd ei valatud, võrreldes näiteks sellega, mis juhtus Jugoslaavias või nüüd ka see, mis praegu toimub Ukrainas," rääkis Allik.

"Ta suutis kurjuse impeeriumi lammutada väga väikest ohvrite hinnaga ja need ohvrid, mis olid, ei ole kindlasti tema südametunnistusel. Ja see, et see oli Venemaal võimalik, annab mulle lootuse, et see on ka tulevikus Venemaal võimalik," lõpetas Allik.