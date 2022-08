Finnair alustab strateegilist koostööd Katari riikliku lennufirmaga

Soome lennufirma Finnair teatas esmaspäeval, et alustab strateegilist koostööd Katari riikliku lennufirmaga Qatar Airways. Finnair hakkab pakkuma igapäevaseid lende Helsingist, Kopenhaagenist ja Stockholmist Qatar Airwaysi lennujaama Dohasse.

Qatar Airways lendab endiselt edasi Doha-Helsingi liinil. Strateegiline koostöö Finnairiga tähendab aga seda, et Finnair ja Qatar Airways ühendavad liinil jõud. Pikemas perspektiivis võib Qatar Airways lõpetada lendamise Põhjamaade pealinnadesse, vahendas Helsingin Sanomat.

"Finnair ja Qatar Airways uurivad võimalust, et alustada lende Doha ja veel mõne Euroopa linna vahel," teatas Finnair.

Finnair ja Qatar Airways on mõlemad lennufirmade liidu Oneworld liikmed. "Dohast saab sõlmpunkt, mis koondab Oneworldi ettevõtteid," teatas Qatar Airwaysi juht Akbar Al Baker.

Qatar Airways kuulub Katari valitsusele. Riigis töötab palju võõrtöölisi ja rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid leiavad, et nende õigusi rikutakse järjepidevalt. Finnairi suuromanik on Soome riik.

Finnairi peamine probleem on praegu, et ettevõtte pikaaegne strateegia lagunes Venemaa ülelennukeelu tõttu. Helsingist on Euroopas lühim vahemaa Hiina, Jaapani ja Korea peamiste linnadeni.

Finnairi Aasia lennuliinid pikenesid umbes 40 protsendi võrra. See tähendab oluliselt rohkem kütuse-, personali- ja navigatsioonikulusid.

Finnair hakkas seetõttu otsima uut äristrateegiat.

Finnair teatas, et avalikustab oma uue strateegia sügise jooksul. Ajaleht Helsingin Sanomat uuris, kas strateegiline koostöö Qatar Airwaysiga on märk sellest, mida uus strateegia endast kujutab.

"Jah, see on üks samm. See pole uus strateegia, vaid üks samme, mille astusime pärast Vene õhuruumi sulgemist," ütles Finnairi kommunikatsioonijuht Päivyt Tallqvist.

Lähis-Ida riikide lennufirmade konkurentsieelis seisneb selles, et nende lennujaamad asuvad heas asukohas. Lähis-Ida riigid müüvad oma lennufirmadele ka odavat kütust.