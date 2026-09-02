Reisikorraldaja: Dubaisse reisijate arv on drastiliselt vähenenud

Reisijate arv Araabia Ühendemiraatidesse on alates USA ja Iraani sõjalise konflikti algusest vähenenud drastiliselt, ütles Estraveli lennupiletite ja reisikindlustuse müügidirektor Mauri Saarend.

"Kindlasti on reisijate arv vähenenud drastiliselt. Estravelis on sel aastal Araabia Ühendemiraatidesse mingi teenuse ostnud reisijate arv langenud 77 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja jõudnud sisuliselt koroonapandeemia aegsele tasemele," ütles Saarend ERR-ile.

Mitmed lennufirmad, näiteks Finnair, SAS ja Norwegian on teatanud, et sel talvehooajal lende Dubaisse ei toimu.

Saarend nentis, et Euroopa lennufirmad on tõepoolest Dubai lende tühistanud. Samas on tema sõnul näiteks Helsingist juba oma lennukiga lende AÜE naaberriigi Katari pealinna Dohasse alustanud Qatar Airways ja alates oktoobrist on müügis Emiratesi lennud Helsingist Dubaisse.

"Samuti peaks detsembris nii Riiga kui Vilniusesse naasma Flydubai. Ka Air Balticu lennud Riiast on praeguse seisuga veel graafikus. Eesti reisijate seas Lähis-itta lendamiseks enim kasutatav lennufirma Turkish Airlines on oma liinid nii Abu Dhabisse kui Dubaisse taastanud juba mõnda aega tagasi," lausus Saarend.

Tšarterlennud Eestist Araabia Ühendemiraatidesse pole Saarendi sõnul viimastel aastatel teemaks olnud ning ka üksikud pakettreisid on toimunud pigem ümberistumisega regulaarlendudega.

Ta lisas, et reisipakettide müük Araabia Ühendemiraatidesse on Estravelis olnud kaduvväike võrreldes regulaarlendude piletitega.

Reisikorraldajatest pakub talveks pakettreise Dubaisse tema sõnul Tez Tour ja need paketid on ka Estravelis müügil.

"Aga üldiselt annab Dubai puhul olulise rahalise võidu ja märksa suurema paindlikkuse reisiaegades lendude ja majutuse eraldi ostmine. Seda enam, et praegu teevad mitmed kohapealsed hotellid klientide köitmiseks päris suuri soodustusi.

Individuaalreisijatele saame me soovikohase reisi ise probleemideta kokku panna," ütles Saarend.

"Juhiks ka tähelepanu, et kahtlemata kõige soodsam võimalus Araabia Ühendemiraatide külastamiseks on Emiratesi või Etihadiga Kagu-Aasiasse või Okeaaniasse lennates vastavalt Dubais või Abu Dhabis mitmepäevase või pikema vahepeatuse tegemine. Kaugsihtkoha lennupileti hinda tõstab see väga marginaalselt, aga reis tuleb huvitavam ja ka vähem väsitav," lausus Saarend.