Laos seisab 42 miljonit kaitsevahendit, millest pool on aegumas

Eesti varude keskuse (EVK) laos seisab 42 miljonit ühikut koroona kõrgajal kalli raha eest hangitud isikukaitsevahendit, millega on raske midagi peale hakata.

Varude keskuse juhatuse esimees Ando Leppiman ütles Postimehele, et rahandusministeeriumi ning riigi tugiteenuste keskuse poolt tegevusvarusse soetatud isikukaitsevahendite hanked tehti 2020. ja 2021. aastal ehk koroonapandeemia kõrgajal, kui neid tooteid vajati kogu maailmas ning hind oli sellele vastavalt tavapäratult kõrge.

"Kui EVK 2021. aasta lõpus varu haldamise üle võttis, moodustas 2022. aastal aeguv kaup ligi kümnendiku kõigist toodetest ja 2023. aastal aegub veel ligikaudu 40 protsenti," ütles Leppiman.

Leppimani sõnul on varude keskus lühema säilivustähtajaga kaupa tasuta võõrandanud haiglatele, perearstidele, sotsiaalhoolekandeasutustele, politsei- ja päästeametile ning haridusasutustele.

"Samas peame arvestama, et riigi isikukaitsevahendite tegevusvaru on moodustatud pandeemiaaegset nõudlust silmas pidades, see aga erineb tavatarbimise mahuga võrreldes mõnes kaubagrupis kümneid või isegi sadu kordi," ütles Leppiman.