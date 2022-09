Eesti kohal lendas USA strateegiline pommitajad B-52

"Tegu oli liitlastega varasemalt planeeritud koostööõppusega, harjutamaks Eesti üksustega rutiinseid protseduure," ütles ERR-ile õhuväe teavitusspetsialist, vanemseersant Siim Verner Teder.

B-52 lennukeid nähti reedel ka Rootsi kohal.

A couple of USAF B52's just flew over my house! WOW! pic.twitter.com/AgHfPdOQ2e