USA pommitaja B-52 lendas Soome lahe ja Balti riikide kohal

Ameerika Ühendriikide õhujõudude strateegiline pommitaja B-52 lendas laupäeval üle Balti riikide ja Soome lahe, lähenedes ka Venemaale kuuluvale Suursaarele. USA sõjalennuki reid piirkonnas on selge sõnum Venemaale, ütles Soome välispoliitika instituudi juhataja Mika Aaltola.

Lennuinfo väljaande Flightradar24 andmetel suundus B-52 laupäeva õhtul Poolast üle Läänemere Soome lahte ning pööras enne Suursaart Eesti poole, kust lendas edasi üle Läti ja Leedu tagasi mere kohale, möödudes ka Venemaale kuuluvast Kaliningradi oblastist, vahendas Soome rahvusringhääling Yle.

Radaripilt B-52 laupäevasest lennust Läänemere piirkonnas. Autor/allikas: Kuvatõmmis /Yle.fi

Soome meedia kirjutas sel nädalal, kuidas Vene relvajõud on alates 2014. aastast, kui annekteeris Ukrainalt Krimmi poolsaare, aktiviseerinud oma tegevust ka Soome rannikust kõigest 40 kilomeetri kaugusel asuval Suursaarel. Seal on toimunud varasemast rohkem õhudessantväelaste ja eriüksuslaste õppusi.

"Ameerika lennuki B-52 lend Soome lahel on selge sõnum. Soome laht on üks Euroopa strateegiliselt tähtsamaid väinasid, kus Venemaa on oma tegevust suurendanud," kirjutab Soome välispoliitika instituudi direktor Aaltola laupäeval sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et Venemaa on suurendanud provokatiivset tegevust Alaskast Arktikani ning USA õhuväe pommitaja lend Soome lahte on USA vastusõnum Venemaale.

B-52 on Ameerika Ühendriikide õhuväe suurim pommitaja, mis võeti esmakordselt kasutusele juba 1955. aastal. Pidevate uuenduste tulemusel on lennuki praegu kasutuses olev variant varustatud moodsate mootorite, raadioelektroonika ja relvastusega.

Lennuki relvastusesse kuuluvad nii traditsioonilised kui ka juhitavad pommid, miinid ning mitmesugused tiibraketid. Moderniseeritud B-52 varustuse hulka kuulub ka terve rida kaasaegseid elektroonilise sõjapidamise vahendeid.

B-52 suudab kanda kuni 27,5 tonni erinevat relvastust ja võib lennata kiirusega kuni 1047 km/h, 15 kilomeetri kõrgusel ning ilma tankimata kuni 16 000 kilomeetri kaugusele. Pommitaja suurim kaal õhkutõusmisel on 220 tonni.