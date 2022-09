Venemaa tunnistas rokkmuusik Andrei Makarevitši välisagendiks

Makarevitši nimi kõrvuti mitmete ajakirjanike, analüütikute ja aktivistidega ilmus välisagentide nimekirja reedel pärast selle uuendamist, teatas uudisteagentuur Interfax.

Makarevitš moodustas Venemaa ühe vanima siiani tegutseva rokkgrupi Mašina Vremeni 1969. aastal, olles ise sel ajal 15-aastane. Ta on ansambli ainus liige, kes on selles tegutsenud algusest peale. Makarevitš on kirjutanud suurema osa grupi lauludest ning ka need ise esitanud.

Makarevitš sai 1999. aastal Vene Föderatsiooni rahvakunstniku tiitli.

Kõrvuti Makarevitšiga lisati reedel füüsilistest isikutest välisagentide nimekirja veel ka Ukraina ajakirjanik Dmitri Gordon ja tema Vene kolleeg Katerina Gordejeva, vangistatud opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi kaastöötaja Ivan Ždanov, politoloog Fjodor Krašeninnikov ja telekommunikatsiooniettevõtte Beeline asutaja Dmitri Zimini poeg Boriss Zimin. Venemaa justiitsministeeriumi väitel on nad hõivatud poliitilise tegevusega, saades selle eest raha Ukrainast.

Samuti pandi nimekirja ajalehe Novaja Gazeta toimetaja Kirill Martõnov, ajakirjanikud Sergei Loiko ja Kirill Fjodorov, politoloog ja publitsist Serge Medvedev ning ettevõte Novosti (eesti keeles Uudised). Interfaxi andmeil on aktsiaselts Novosti Krasnojarski telekompanii TBK (TVK) juriidiline kehand, mis teatab oma kodulehel, et Venemaal üks väheseid allesjäänud regionaalseid sõltumatuid telekanaleid.