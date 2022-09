Soome plaanib seadust intensiivraviõdede streigi ajal tööl hoidmiseks

Seekordsete streikide ajal ei kavatse õdede ametiühingud jätta tööle vabatahtlikke, kes hoolitsevad otseselt patsientide elu ja tervise eest. Seetõttu on valitsusparteid omakorda kaldumas taolise töö kohustuslikuks muutmise poole.

Keskerakondlasest rahandusminister Annika Saarikko ütles YLE-le, et olukord on Soome tööturu ajaloos erakordne ning pere- ja põhiteenusteministril Aki Lindenil, kelle haldusalasse kuulub ka õendus, on kõik volitused esitada praeguses olukorras vajalikud seaduseelnõud, et ükski soomlane ei peaks tekkinud olukorra tõttu hinge heitma.

Sotsiaal- ja tervishoiusektori loa- ja järelevalveamet Valvira on eesootavate streikide pärast eriti mures. Valvira hinnangul toob patsientide elu ja tervise eest hoolitsevate õdede puudumine vältimatult kaasa mitme patsiendi surma.

Õdede ametiühingud Tehy ja Super on augusti jooksul andnud viis streigihoiatust, mille alusel suletakse järgmisest nädalast intensiivraviosakonnad Kanta-Hämes ning hiljem ka Oulus ja Turus.

Patsiendikaitse eest vastutava Valvira osakonnajuhataja Markus Henriksson ütles telekanalile MTV3, et on patsiente, kes tingimata vajavad kriitilise haigusseisundi tõttu intensiivravi. Kui selline patsient intensiivravi ei saa, sureb ta suure tõenäosusega.

Oulus ja Turus on streigid plaanitud kestma neli päeva, Kanta-Hämes kõigest ühe päeva.

Henrikssoni sõnul on raske hinnata, kui palju patsiente nende päevade jooksul sureb. Henrikkson tõi näite, et Turu Ülikooli Keskhaigla intensiivraviosakonda tuuakse keskmiselt neli-viis patsienti päevas. Seepärast tekitab üksainuski õdedeta päev intensiivraviosakonnas äärmiselt ohtliku olukorra.

Ametiühingud endal süüd ei tunne. Ametiühingute kinnitusel anti haiglatele aegsasti teada, et streigid on tulemas. Samuti on ametiühingud haiglajuhtidele selgitanud, et õdede viletsate palkade ja tööjõutingimuste tõttu valitseb haiglates lakkamatult kohutav õdede puudus. Sellele pole haiglad aga reageerinud, küll aga reageerivad nad nüüd, kus töötajad streikima hakkavad.

Henrikssoni sõnul mõistab ta õdede nõudmisi täielikult ja peab neid õigeks, praegu on aga küsimus vahendite valikus. Ametiühingute ja haiglate ning terviseministeeriumi esindajad kohtuvad pea iga päev riikliku lepitaja juhtimisel. Seni aga kõnelustes läbimurret toimunud pole ning kui see ka kohe juhtuks, ei aitaks sellest plaanitud streikide täielukuks ärahoidmiseks.