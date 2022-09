Saaremaal kasvab järjest suuremaks kivist lambakari

Saaremaal Karala külas on üha suuremaks kasvamas üks lambakari, kus karja liikmed on eriti pika elueaga ja ka kaalu poolest on kõik raskemad isendid enam kui 500 kilosed.

Lambakarja omanik on karja nimel palju vaeva näinud ja ütleb, et teeb seda hea tuju saamiseks.

Sealt tuuaksegi üht uut tulevast karja liiget, või õigemini siiski üht osa temast. Ja peagi saab sellest jurakast raudkivist üks võrdväärne siin - enam kui 200 pealises kivilammaste karjas. "Sellest kivist tuleb lammas. Ja temast tuleb pink, ehk osa pingist mille peal külastajad saavad istuda," rääkis lambapargi rajaja Mart Maastik.

Karala küla mees Mart tegi 15 aastat tagasi esimese kivilamba, aga lambakari hakkas hüppeliselt kasvama umbes poolteist aastat tagasi.

"Kõigepealt tood kivi, siis mõtled mingisuguse sketši välja, et oleks ka lõbus. Ja siis hakkad sinna juurde aretama - jalad, käed pead, kõrvad, silmad. Kas nüüd tead, mitmes lammas see praegu tuleb? Ma arvan, et see on äkki 208. lammas," ütles Maastik.

"Ja kui seda lambakogu vaadata, siis ees on lambakogu esimees, aseesimehed ja peaminister on härra oinas. Ja härra oinas peab kõnet, aga kui te siin ringi vaatate, siis mitte üks lammas ei kuula, mida seal räägitakse ja kõik tegelevad oma asjadega. Kõik on sellisteks väikesteks sketšideks jaotatud ja igal pool on ka oma tekst juures," rääkis Maastik.

Ühe kivi lambaks muutmise protsess on piisavalt töömahukas. Tuleb puurida, keevitada, painutada lõigata ja mida kõike veel. "Kui tekstuur on siuke sile, siis on kõvem kivi. Aga kui on siuke punane graniit, siis läheb kõige lahkemini puur sisse," ütles kivilammaste meister Janek Teller.

Kuigi ülejärgmisest nädalast tehakse lambakogu väravad kõigile tutvumiseks lahti, ütleb Mart, et ideid on jätkuvalt ja ka lambakari kasvab edasi.