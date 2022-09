Veel üks suur Saksa energiafirma palus Berliinilt riigiabi

"Venemaa tarnehäiretest mõjutatud kogused, mõnel juhul kokkulepitud fikseeritud hindadega, tuleb nüüd gaasiturult hankida palju kõrgema hinnaga," teatas VNG.

VNG teatas, et ei saa kõrgemaid kulusid täielikult üle kanda klientidele, vahendas Financial Times.

"Edasise kahju ärahoidmiseks ja VNG Grupi äritegevuse jätkamiseks on VNG sunnitud taotlema täiendavaid toetusmeetmeid," teatas VNG.

VNG on Saksamaa suuruselt teine gaasiimportija Uniperi ja Gazprom Germania järel. Berliin sundvõõrandas Gazprom Germania kevadel. VNG enamusosanik on energiafirma EnBW.

Hiljuti palus Berliinilt riigiabi Uniper. Uniper, mis on Euroopa suurim Venemaa gaasi tarnija, sai valitsuselt 15 miljardit eurot. Energiakriisi süvenedes on see abi tõusnud juba 19 miljardi euroni, vahendas Financial Times.

Venemaa gaasimonopol Gazprom teatas eelmisel nädalal, et ei jätka gaasitarneid läbi Nord Stream 1 gaasitoru. Kreml teatas esmaspäeval, et gaasitarned läbi Nord Streami gaasitoru ei taastu täies mahus enne, kui lääneriigid tühistavad Moskva-vastased sanktsioonid.