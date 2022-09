Noarootsi kooli lapsed õpivad süvitsi rannarootslaste kultuuripärandit

Noarootsi kooli õpilased tulid tundi paadiga üle Haapsalu tagalahe. Rannarootsi muuseumis nägid nad oma silmaga, milline on selle peamiselt Loode-Eesti rannaaladel ja saartel elanud rahvakillu ajalugu ja traditsioonid. Lapsed said näiteks proovida, kuidas mängitakse hiiu kandle nimelist pilli.

"Mulle meeldis väga siia paadiga tulla. Väga lõbus ja lahe sõit oli," ütles Johanna.

"Mulle meeldis pillimäng väga. Sai õppida uusi asju," sõnas Kristi.

Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm ütles, et rannarootsi kultuuripärandi õpetamise mõte sündis koos mullu Noarootsi kooli juhtima asunud Signe Matteusega.

"Rannarootsi pärand on nii pikk ja põnev ja kes siis veel kui mitte noored peaks seda edasi kandma, aga meie ülesanne on, et nad õigele rajale juhatada ja need kogemused, teadmised, mis meil on, neile ilusasti edasi anda," selgitas Kalm.

Rannarootsi traditsioone tutvustavad tunnid ei ole ainult ajalooloengud, mida kuulata. Alanud õppeaastal on plaanis ka palju praktilist tegevust.

"Meil on näiteks, mis on ka lastele ilmselt väga põnev, kala suitsetamine, paadi tõrvamine, jõulude ajal teeme jõulukroone. Neid tegevusi on väga palju," ütles Signe Matteus.

Ta lisas, et peale kultuuripärandi õpetamise on projekti üks eesmärk läbi ühise tegevuse ka laste sotsiaalsete oskuste arendamine.