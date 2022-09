Riigikohus võttis ajakirjanike trahvimise vaidluse menetlusse

Riigiprokurör Sigrid Nurm esitas riigikohtule taotluse tühistada Tallinna ringkonnakohtu 14. juuni määrus ja jõustada Harju maakohtu 14. aprilli määrus, millega kohus määras Eesti Ekspressile ja kahele ajakirjanikule 1000 euro suurused rahatrahvid.

Esmaspäeval teatas riigikohus, et otsustas kaebuse menetlusse võtta. Kohtukoosseis eelmenetluses oli Juhan Sarv, Heili Sepp, Saale Laos.

Ringkonnakohus tühistas Eesti Ekspressi ja kahe ajakirjaniku rahatrahvid, mille esimese astme kohus määras prokuratuuri loata kriminaalmenetluse asjaolusid sisaldanud artikli avaldamise eest.

Harju maakohus määras 14. aprillil Eesti Ekspressi ajakirjanikele Sulev Vedlerile, Tarmo Vahterile ja AS-le Ekspress Meedia igaühele 1000 eurot trahvi selle eest, et nad avalikustasid 25. märtsi artiklis info, et Swedbanki endine juhatus on saanud kahtlustuse rahapesus. Prokuratuur ei olnud varem avalikkusega seda infot jaganud ning prokuratuuri artikli ilmumisest ei teavitatud.