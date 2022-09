Toomas Kivimägi: Keskerakond lõikab Pärnus seda, mida ise külvas

On üllatav, et kedagi üllatab Isamaa soov saada Pärnus koalitsiooni. Olin Andrei Korobeinikust paremal arvamusel, uskudes, et ta saab sellest aru, paraku hindasin üle. Isamaa aktsiad tegid olulise tõusu koalitsiooni muutusega Toompeal, kus nad on taas otsustajate laua taga. See loeb.

Ei eitagi, et ajendatuna sellest on olnud mõttevahetusi, ent koalitsiooniläbirääkimistest oli vara rääkida, sest oli nii poolt kui ka vastuargumente, mis vajasid põhjalikku kaalumist.

Paraku või õnneks (ei teagi kumb õige) ei pidanud Keskerakonna närvid vastu (tehes sellega edasised eelistused lihtsamaks). Mille muuga seletada Jüri Ratase ettepanekut Isamaale eelmisel neljapäeval luua Pärnus koalitsioon EKRE-ga. Ehk visata üle parda linnapea Romek Kosenkranius, valimisliidu Pärnu Ühendab ja Reformierakond. Hea toon olnuks nii otsustavast käigust informeerida oma seniseid koalitsioonipartnereid (üks koalitsioon korraga), kuid seda ei tehtud ja ilmselt ongi Keskerakonna puhul seda palju tahta. Teine kultuur, teised väärtused.

Absurdini on Korobeinik luuletanud muutused seisukohtades uue silla rahastamise kontekstis seoses uue võimaliku koalitsiooniga. Siin ei muutu silpi ega komakohtagi, vähemalt mitte minul, Reformierakonnal ega linnavalitsusel.

Olen viimasel viiel kuul kirjutanud vähemalt kümme kirja neile, kes otsustavad, et Pärnu linn (mitte mina ega Reformierakond) vajab vältimatult riigi toetust uue silla rajamiseks minimaalset 20 miljonit eurot, sellest 5 mln 2023. aasta eelarves, 7,5 mln aastal 2024 ja 7,5 mln aastal 2025. Minu jaoks on oluline, et see kajastuks ka riigi eelarvestrateegias (RES), mida Korobeinik arusaamatult naeruvääristab.

Ka Pärnu linn on teinud omapoolse (järjekordse) rahataotluse (praeguse koalitsiooni kiri, Andrei, kui sa pole kursis) ja mul pole infot, et keegi ka seda kavatseks muuta.

Linnavalitsuse taotlus on esimest korda (sic!) suurem kui minu "küsitu" (kokku 30 mln, sellest 5 mln eurot 2023. aasta riigieelarves). Need taotlused on tehtud ja selles osas ei muutu mitte midagi, kui muutub koalitsioon Pärnus. Pole mingit vajadust. Ehk Korobeiniku jutt viiest miljonist eurost kui riigipoolsest maksimaalsest taotlusest ja üleöö lauale kerkinud arvust on paremal juhul märk ebakompetentsusest, kui mitte pahatahtlikkusest.

Tuletan meelde, et silla ehitus kestab ca 36 kuud ja lepinguni jõuame kõige varem järgmise aasta teises kvartalis. Ehk iga mõtlev inimene saab aru, miks 2023 aasta eelarvest taotleme just sellist summat (5 mln eurot) ja mitte rohkem. Eriti kui uskuda Korobeinikut, et leping sõlmitakse alles aasta pärast, mis pole täpne, aga siiski mitte välistatud (kui tekib vaidlusi). Ent seda enam ei kannata aastaks 2023 rohkem küsida.

Milline on Keskerakonna ja Andrei Korobeiniku panus sillale raha leidmisel? Oli helge hetk mõni kuu tagasi minister Taavi Aasa kabinetis (koos Kosenkraniuse ja Korobeinikuga), kus leppisime kokku selles, et ajakriitilise 8,7 miljonit eurot Pärnu sillale (kuna oli ilmne, et me ei suuda seda EL-i seatud tähtajaks ära kasutada) vahetada ümber Tartu maantee Kose – Mäo lõigu riigieelarve raha vastu.

Summad klappisid, lõime käed. Paraku selgus, et see teelõik läheb kallimaks, mistõttu kulus ära nii "Pärnu silla raha" kui ka see, mida minister meile lubas. Ehk kui Taavi Aas kustutas viimast korda tule ministrikabinetis, oli Pärnule antud lubadusest järel ümmargune null. Null on see tänini. Parafraseerides ja kopeerides Korobeiniku sõnakasutust tema arvamusloost võiks öelda, et "Keskerakond varastas pärnakatelt 8,7 miljonit eurot", kuid mina siiski nii ei väida.

"Otsime jätkuvalt võimalust koostöös ministeeriumiga katta Pärnu silla rahataotlust osaliselt EL-i teistest meetmetest."

Kohtumisel ministri juures oli siiski inimesi, kelle jaoks kokkulepped tähendavad rohkem, ehk otsime jätkuvalt võimalust koostöös ministeeriumiga katta Pärnu silla rahataotlust osaliselt EL-i teistest meetmetest.

Kes kärpis luige tiivad? "Mina ei teinud, teised tegid ka...." Kes oli Pärnu volikogu esimees, kui lükati tagasi esimene hange? Andrei Korobeinik. Kes oli volikogu esimees 22. märtsil 2022 kui Pärnu Postimehes ilmus artikkel pealkirjaga: "Pärnu linn heidab kolmanda silla võidutöö üle parda"? Ikka Andrei Korobeinik, tol hetkel istus ta lausa kahel toolil, sest oli ka Toompeal koalitsioonis.

Korobeiniku arvamusloo tonaalsust hinnates oleks silla rahata jäämine Keskerakonna pidupäev. Aga ma soovitaks pidutsemiseks mõnda paremat põhjust. Neid ikka leiab, nutikust loo autoril on.

Kuidas läks kellelgi viimastel valimistel? Ka see teema köidab Korobeinikut, targu ei räägi ta Keskerakonnast. Detailidesse minemata: Reformierakonnal oli üheksa mandaati ja me suutsime oma esindatuse Pärnu linnavolikogus säilitada (9). Keskerakonnal oli seitse mandaati, ent nelja aastaga kaotasid nad iga kolmanda oma valija toetuse, mis tähendas tagasihoidlikku viit mandaati volikogus. Ehk rääkides "hääbumistrendist", siis soovitaks peeglit. Ja ei maksa unustada, et mida tugevam nimekiri, seda rohkem hääled lahustuvad.

Kas on midagi isiklikku? Minul, erinevalt Andreist, kindlasti mitte. Ja polnud meil mingit sõda koalitsioonis, nagu meedia väidab. Oli eriarvamusi, vähe suhtlust, ent saime hakkama. Olukord muutus aga kardinaalselt peale seda, kui Jüri Ratas tegi meie selja taga ettepaneku luua Pärnus Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsioon. Eesmärgiks vaid võimul püsimine, mis sellest, et sillaga pidanuks hüvasti jätma...

Kõik mäletavad hästi, kuidas Keskerakond soovis mängida Toompeal auti Reformierakonda, paraku (nende jaoks) kukuti iseenda võttest selili ja langeti opositsiooni. Ja nagu ühest korrast oleks väheks jäänud. Täpselt sama katse tegi äsja Keskerakond Pärnus: viskame populaarse linnapea Romek Kosenkraniuse, valimisliidu ja Reformierakonna üle parda. Tundub siiski, et kordub Toompea stsenaarium. Keskerakond langeb opositsiooni ka Pärnus. Mida külvad, seda lõikad!