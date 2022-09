Kosenkranius: mina ei ole ettepanekut koalitsiooni vahetamiseks teinud

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütles, et tema ei ole teinud ettepanekut Isamaale tulla Pärnu koalitsiooni Keskerakonna asemele. Ta sõnas, et hoopis Keskerakond tegi ettepaneku moodustada võimuliit Isamaa ja EKRE-ga.

"Mina ei ole ei ole kellelegi mingit ettepanekut Keskerakond välja vahetada teinud," ütles Kosenkranius ERR-ile.

"Me kuulsime eile, et nad on teinud neljapäeval ettepaneku moodustada Pärnus koalitsioon Isamaa ja EKRE-ga. Ma muud ei teagi," lisas ta.

Pärnu linnavolikogu esimees, keskerakondlane Andrei Korobeinik kirjutas laupäeval ERR-i portaalis avaldatud arvamusloos, et linnapea Romek Kosenkranius vahetab Keskerakonna koalitsioonis Isamaa vastu.

"Linnapea müüb võimuliidu maha viie miljoni euro eest, mille Andres Metsoja Isamaast ja Toomas Kivimägi Reformierakonnast lubasid panna järgmise aasta riigieelarvesse Pärnu uue silla ehituse jaoks," kirjutas Korobeinik.

Kosenkranius ütles, et ei oska Korobeiniku juttu kommenteerida. "Ma tean ainult seda, et Keskerakond on teinud Isamaale ja EKRE-le ettepaneku moodustada koalitsioon ja valimisliit ja Reform välja jätta. Ma tean seda ainult ja ma muud ei oska teile kommenteerida täna," sõnas Kosenkranius.

"Kui üks koalitsioonipartner on sellise liigutuse teinud, et otsib teist koalitsiooni, eks me siis peame edasi mõtlema, mis me teeme," ütles Kosenkranius veel.

ERR on proovinud saada kommentaari ka Andres Metsojalt ja Toomas Kivimägilt, kuid seni ei ole neid tabada õnnestunud.

Alates 22. novembrist 2021 juhib Pärnu linna koalitsioon, kuhu kuuluvad Romek Kosenkraniuse juhitav valimisliit Pärnu Ühendab, Keskerakond ja Reformierakond.