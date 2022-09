Metsoja: Pärnu koalitsiooni tervis ei ole kiita

"Rahvusringhäälingu vahendusel on senised Pärnu koalitsioonipartnerid asunud üksteise peale näpuga näitama, mis osutab, et koalitsiooni tervis ei ole kiita. Isamaa on kohtunud ning suhelnud Pärnu võtmeisikutega ja koguneme homme õhtul kell 19, et olukorda arutada," teatas Metsoja sotsiaalmeedias.

Pärnu linnavolikogu esimees, keskerakondlane Andrei Korobeinik kirjutas laupäeval ERR-i portaalis avaldatud arvamusloos, et linnapea Romek Kosenkranius vahetab Keskerakonna koalitsioonis Isamaa vastu.

"Linnapea müüb võimuliidu maha viie miljoni euro eest, mille Andres Metsoja Isamaast ja Toomas Kivimägi Reformierakonnast lubasid panna järgmise aasta riigieelarvesse Pärnu uue silla ehituse jaoks," kirjutas Korobeinik.

Kosenkranius ütles laupäeval ERR-ile, et tema ei ole teinud ettepanekut Isamaale tulla Pärnu koalitsiooni Keskerakonna asemele. Tema sõnul tegi hoopis Keskerakond ettepaneku moodustada võimuliit Isamaa ja EKRE-ga.

Metsoja märkis, et ei ole mingi saladus, et Isamaa on alati tahtnud olla Pärnumaale oluliste otsuste kujundamise juures. "Oluline on jõuda Pärnu silla rajamisel konkreetsete tegudeni. Nii, nagu varasemalt, teema tänagi kõik endast oleneva, et Pärnu sild saaks valmis. Oluline on seejuures riigipoolne tugi," märkis Metsoja.

Metsoja sõnul on Isamaa jaoks oluline, et Pärnumaa oleks ühtne, kuid koalitsioonid ei kestagi igavesti. "Paraku on igal võimuliidul oma aeg ja iga koalitsioon hakkab lagunema seestpoolt," nentis ta,

Pärnu linnas on koalitsioonis valimisliit Pärnu Ühendab, Reformierakond ja Keskerakond. Kosenkranius kandideeris kohalikel valimistel valimisliidu Pärnu Ühendab nimekirjas.

Opositsioonis on Pärnu linnavolikogus praegu Isamaa ja EKRE.