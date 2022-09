Pärnu palus valitsuselt raha uue silla ehitamiseks

Pärnu linnapea kirjutas valitsusele, et Pärnu Raba-Lai tänavate silla projekti rahastamiseks vajalikud kuni 25 miljonit eurot katab Pärnu linn omavahenditest ja laenuga. Puudu oleva 25 miljoni euro osas palutakse abi valitsuselt.

"Täpsemalt palume investeeringutoetust viis miljonit eurot 2023. aasta riigieelarvest ja 20 miljonit eurot palume lisada 2023.-2026. aasta riigi eelarvestrateegiasse aastatesse 2024 ja 2025. Need summad oleme kirjutanud menetletavasse, 15. septembri Pärnu linnavolikogus vastu võetavasse 2023.-2027. aasta Pärnu linna eelarvestrateegiasse," lisas Kosenkranius.

Samuti kirjutab Kosenkranius, et kolmas hankemenetlus Pärnu Raba-Lai tänavate silla projekteerimiseks ja ehitamiseks kulgeb kavakohaselt. Kaks eelnevat pakkumust kukkusid läbi liiga kõrge hinna tõttu. Uued pakkumused on esitanud Eesti ehitusettevõtete kõrval Läti, Soome ja Hispaania firmad, lisas linnapea.

"Kahe läbirääkimiste vooru järgselt tahame jõuda hinnapakkumusteni ja lepingu sõlmimiseni 2023. aasta esimeses kvartalis. Hankes oleme teavitanud eeldatava maksumusena koos käibemaksuga 48 miljonit eurot, mis tänastes kiire

inflatsiooni tingimustes võib realiseeruda pakkumustes kümmekond protsenti kõrgemal tasemel. Tööde kulgemisel oluliste tõrgeteta on silla valmimise tähtajaks 2025 aasta lõpp," märkis Kosenkranius.

Kevadel selgus, et kiiresti kerkinud ehitushinnad tõmbasid Pärnu uue silla ehituse plaanile pidurit. Esimene hange ebaõnnestus ning ka teisele hankele tulnud kolm pakkumust ületavad linna võimalusi oluliselt. Eesti ettevõtete GRK Infra ja Merko ning Läti ehitusfirma ACBR Grupi pakkumused jäid vahemikku 71,4 kuni 75,6 miljonit eurot.

Need hinnad olid aga Pärnule liiga kõrged - linnale oleks olnud jõukohane ehitada sild 40 või äärmisel juhul 50 miljoni euro eest. Kukk lisas, et kuna ettevõtete pakkumused oluliselt ei erine, tuleb tõdeda, et praegu ongi hinnad linna jaoks liiga kõrged.