Andres Metsoja: uus koalitsioon Pärnus on sündimas

Pärnu linnavolikogu ja Isamaa erakonna liige Andres Metsoja ütles esmaspäeval ERR-ile, et Pärnus saab võimuvahetus peagi teoks. See tähendab, et Pärnu linnajuhtimises asendub Keskerakond Isamaaga.

"Paistab, et uus võimuliit on tõepoolest sündimas ja sellel nädalal sinnapoole liigume koos Reformierakonna ja valimisliiduga Pärnu Ühendab," ütles Metsoja. "Eilsel kohtumisel arutasime olulisi teemasid ja üheks neist on kindlasti Pärnu kesklinna silla ehitus," ütles Metsoja. Samuti nimetas Metsoja sündiva koalitsiooni jaoks tähtsaimaks Rail Balticuga seonduvat ja Pärnut kui noortele kõrghariduse omandamiseks sobivat keskkonda.

Edasist ajakava, kuidas koalitsioonikõnelustega edasi liigutakse, ei soostunud Metsoja avaldama. "Meie oleme oma valmisolekut koalitsioonikõnelusteks väljendanud, kuidas edasi liigume, peab avalikult ütlema juba linnapea," ütles Metsoja.

Metsoja sõnul ei toiminud Pärnu koalitsioon juba ammu hästi. "Eks see lõhe läks seal juba nii suureks, et kärises lõhki," ütles Metsaoja. Tema sõnul võis Keskerakonnale saatuslikuks saada, et keskenduti liiga palju Pärnu kesklinna silla ehituse soikumise süüdlaste otsimisele. "Asi ei ole korras, kui juba riigi tasemel ei nähta Pärnut usaldusväärse partnerina, sest tülid koalitsioonis on läinud nii suureks," ütles Metsaoja.

Praegu on Pärnu linnas koalitsioonis valimisliit Pärnu Ühendab, Reformierakond ja Keskerakond. Opositsioonis on Pärnu linnavolikogus Isamaa ja EKRE.

Pärnu linnavolikogu esimees, keskerakondlane Andrei Korobeinik kirjutas laupäeval ERR-i portaalis avaldatud arvamusloos, et linnapea Romek Kosenkranius vahetab Keskerakonna koalitsioonis Isamaa vastu.

"Linnapea müüb võimuliidu maha viie miljoni euro eest, mille Andres Metsoja Isamaast ja Toomas Kivimägi Reformierakonnast lubasid panna järgmise aasta riigieelarvesse Pärnu uue silla ehituse jaoks," kirjutas Korobeinik.