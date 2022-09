Agnes Pulk: Pärnu linnapea on Metsojal ja Kivimäel sildapidi peos

EKRE Pärnu fraktsiooni juhina lugesin hämmastusega ERR-i portaalis ilmunud Romek Kosenkraniuse väidet, et neljapäeval olevat Keskerakond teinud Pärnus EKRE-le ja Isamaale ettepaneku uus koalitsioon moodustada. Ettepanek kõlab ju iseenesest hästi, sest ammugi tuleks pikalt-pikalt võimul olnud ja linnajuhtimises väsimusmärke ilmutav valimisliit mõneks ajaks opositsiooni puhkama ja värskeid ideid koguma saata.

Huvitav ainult, et ei mina EKRE fraktsiooni juhina ega meie piirkonna esimees Helle Kullerkupp ega isegi meie riigikogu liige Alar Laneman sellest toredast ettepanekust midagi kuulnud ei ole, rääkimata konkreetsetest koalitsiooni nõupidamistest Keskerakonna ja Isamaa kohalike juhtfiguuridega. See, et härra linnapea ennast sellise haleda lausvale taha soovib peita, talle au küll ei tee.

Lugesin läbi ka laupäeval ilmunud Andrei Korobeiniku arvamusloo ja paraku tuleb seal esitatud väidetega nõustuda. Sillaraha ettekäändel seniste koalitsioonikaaslaste silmagi pilgutamata reetmine on saanud Pärnu linnapeale vaat et juba leivanumbriks.

Eelmises koalitsioonis (EKRE, Keskerakond ja VL), mida rahvasuus kutsuti ka "sillakoalitsiooniks", heideti kohalike valimiste võitja EKRE pärast riigitasandil opositsiooni kukkumist koalitsioonist kiiresti välja ning võeti asemele Reformierakond, mille kohalik juhtfiguur, riigikogu liige Toomas Kivimägi praalis valimiste õhtul ajakirjanikule antud intervjuus otsekoheselt: "No ma arvan niimoodi, et kui meie istume opositsioonis, siis uut Pärnu silda ei tule".

Tuleb tõdeda, et Kivimägi hindas oma võimeid üle, tema käed ja ramm jäid lühikeseks ning nüüd on vaja veel ka Metsoja "nõu ja jõudu", et riigi tasandil Pärnu silla rahade blokeerimine lõpetada. Meetodiks siin vana hea: "kõigepealt tekitame probleemi ja siis tuleme seda kangelaslikult lahendama".

Paraku mängisid härrased Kivimägi ja Metsoja siin ennast üle, sest, nagu kirjutab Korobeinik, jäeti õige aeg silla ehitamise toetamiseks kasutamata. Selle asemel Pärnut esindav rahvasaadik Metsoja hoopis blokeeris riigikogus kolm korda EKRE ja Keskerakonna ettepaneku silla raha eraldamiseks (Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonis) ning pärnakate poolt riigikogusse valitud Toomas Kivimägi pani samale ettepanekule veto Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonis.

Soovitan pärnakatel tõsiselt kaaluda, kas selline käitumine, mis lõhnab mõjuvõimuga kauplemise järgi, on ikka riigimehelik? Kas see on siis väärikas ja pühendunud Pärnu asjade eest seismine või hoopis Pärnu (ära)kasutamine ja linna arengu pidurdamine endale sobivate positsioonide ja kohtade väljakauplemisel? Nõustun Korobeinikuga, et selliste tegudega määritud poliitiline karjäär saab minna ainult allamäge.