Lambrecht: Saksamaa peab saama Euroopa juhtivaks sõjaliseks jõuks

Lambrecht ütles, et Saksamaa kasvav sõjaline roll on paratamatus. "See on seotud meie suuruse, meie geograafilise asukoha, meie majandusliku võimsusega. See teeb meist juhtiva jõu, sõltumata sellest, kas meile meeldib või mitte," ütles Lambrecht.

Lambrecht pidas oma kõne Saksamaa välissuhete nõukogu (DGAP) koosolekul. Ukraina sõja tõttu muudab Berliin järk-järgult oma strateegilist lähenemist. Kantsler Olaf Scholz lubas juba veebruari lõpus, et Saksamaa muudab oma sõjalist poliitikat. Scholz lubas, et Berliin suurendab kaitsekulutusi.

"Saksamaa peab täitma NATO eesmärgi ja kulutama riigikaitsele kaks protsenti SKP-st ja tegema seda pikas perspektiivis, mitte ainult järgmise paari aasta jooksul," märkis Lambrecht.