Eesti ettevõte hakkab valmistama kaitseväele õhusihtmärke

Bensiinimootoriga varustatud 2,2-meetrise tiiva siruulatusega ilma kereta ehk vaid-tiib saavutab maksimumkiiruse 180 km tunnis ja püsib õhus paarkümmend minutit. Droonil on lisaks suitsutõrvikutele ettevõtte Ruf Eesti valmistatud kuumuselemendid, mis eraldavad kuumust 2000 kraadi.

Drooni katsetas Rutjal juba õhutõrjepataljon. Droon sobib nii kuulipilduja, õhutõrjekahuri kui ka lühimaa õhutõrjerakettide sihtmärgiks. Varem on Eestis kasutatud sihtmärkidena Belgia ja Hispaania droone.

"Kõige suurem erinevus on see, et tegu on ikkagi Eesti firmaga. Me saame otse rääkida. Nad on altid tegema muutusi ka selle lennuvahendi sisse. Ja see annab meile paindlikkuse," ütles õhutõrjepataljoni ülem major Kristjan Leimann.

"Kuna tegemist on vaid-tiivaga, siis selle aerodünaamiline stabiilsus oli kõige keerulisem saavutada ehk aerodünaamiline projekteerimine oli kõige keerulisem," lausus Krattworksi peainsener Kristjan Möller.

"Krattworksi lahendus, mida nad vaid-tiivaga pakkusid, on tehnoloogiliselt kõige odavam toota. Sihtmärgi ülesanne on, et see peaks olema võimalikult odav, sest see lastakse alla," ütles riigi kaitseinvesteeringute keskuse kategooriajuht Ramil Lipp.