Helsingi kohus keelas intensiivraviõdede streigi ja ähvardas suure trahviga

Helsingi ringkonnakohus rahuldas kolme haiglapiirkonna nõuded ja õdede ametiühingud Tehy ja Super ei tohi järgmisel nädalal streiki alustada.

Tehy ja Super andsid augusti jooksul viis streigihoiatust, mille alusel oleks suletud kolme haiglapiirkonna intensiivraviosakonnad. Kohtu hinnangul on haiglapiirkonnad kindlaks teinud, et streik poleks kooskõlas hea tava rakendamisega ja selle tagajärjed oleksid ebamõistlikud.

Kohus leiab, et intensiivraviõdede streigi eesmärgiks on palgatõus. Kohtu hinnangul on see aktsepteeritav eesmärk. Kohus märgib aga oma otsuses, et arvesse tuleb võtta ka põhiseadusest ja Euroopa inimõiguste konventsioonist tulenevat õigust elule, vahendas Yle.

Kohus võttis vastu ajutise meetme, mis kohustab õdesid intensiivraviosakondades töötama. Kohus ei konsulteerinud ametiühingutega, kuna kohtu hinnangul võib nii ohtu sattuda kaitsemeetmete eesmärk. Meetme rikkujaid ähvardab miljoni euro suurune rahatrahv, kohtuotsust edasi kaevata ei saa.

Edela-Soome haiglapiirkonna juhi Petri Virolaineni sõnul tagab otsus, et patsientide elu ei satu ohtu.

"Otsus on intensiivravi patsientidele väga hea. Selle otsusega saame tagada, et meie patsientide elud ei satu ohtu," ütles Virolainen.