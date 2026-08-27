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Eagle S-i juhtum jõudis tagasi Soome kohtusse

Välismaa
Eagle S Porvoos.
Eagle S Porvoos. Autor/allikas: ERR
Välismaa

Helsingi apellatsioonikohus tühistas neljapäeval esimese astme kohtu otsuse ning Eagle S-i juhtum jõudis tagasi kohtusse. Juhtum puudutab tanker Eagle S-i, mille meeskonda süüdistatakse Soome lahes veealuste sidekaablite kahjustamises.

Esimese astme kohus otsustas mullu jätta menetlusse võtmata süüdistused, mille kohaselt põhjustas Eagle S 2024. aasta detsembris Soome lahel mitu merekaabliriket. Kohus leidis toona, et ei saa antud juhtumi puhul kohaldada Soome karistusseadustikku, kuigi väidetavate kuritegude toimepanemise kohaks võis pidada Soomet. 

Neljapäeval leidis aga apellatsioonikohus, et Soomel on õigus juhtumit uurida ja selle üle kohut mõista, vahendas Yle.

Apellatsioonikohtu hinnangul pandi väidetavad kuriteod toime Soomes, kus ilmnesid ka tegude tagajärjed. Tuginedes territoriaalsuse põhimõttele, mida tunnustavad nii Soome siseriiklik õigus kui ka rahvusvaheline õigus, saab laevameeskonna kriminaalvastutust hinnata Soome õiguse alusel ja süüdistusi uurida Soomes, seisab apellatsioonikohtu avalduses.

Apellatsioonikohtu sõnul ei ole süüdistuse kesksetes sündmustes tegemist ÜRO mereõiguse konventsioonis käsitletava meresõiduõnnetusega, seetõttu ei piira konventsioon Soome riigi kriminaaljurisdiktsiooni.

Apellatsioonikohtu otsus ei ole lõplik. Selle võib edasi kaevata riigikohtusse, kui viimane annab selleks loa.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

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