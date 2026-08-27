Eagle S-i juhtum jõudis tagasi Soome kohtusse

Esimese astme kohus otsustas mullu jätta menetlusse võtmata süüdistused, mille kohaselt põhjustas Eagle S 2024. aasta detsembris Soome lahel mitu merekaabliriket. Kohus leidis toona, et ei saa antud juhtumi puhul kohaldada Soome karistusseadustikku, kuigi väidetavate kuritegude toimepanemise kohaks võis pidada Soomet.

Neljapäeval leidis aga apellatsioonikohus, et Soomel on õigus juhtumit uurida ja selle üle kohut mõista, vahendas Yle.

Apellatsioonikohtu hinnangul pandi väidetavad kuriteod toime Soomes, kus ilmnesid ka tegude tagajärjed. Tuginedes territoriaalsuse põhimõttele, mida tunnustavad nii Soome siseriiklik õigus kui ka rahvusvaheline õigus, saab laevameeskonna kriminaalvastutust hinnata Soome õiguse alusel ja süüdistusi uurida Soomes, seisab apellatsioonikohtu avalduses.

Apellatsioonikohtu sõnul ei ole süüdistuse kesksetes sündmustes tegemist ÜRO mereõiguse konventsioonis käsitletava meresõiduõnnetusega, seetõttu ei piira konventsioon Soome riigi kriminaaljurisdiktsiooni.

Apellatsioonikohtu otsus ei ole lõplik. Selle võib edasi kaevata riigikohtusse, kui viimane annab selleks loa.