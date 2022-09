Saksamaast võib saada rahalistes raskustes Uniperi enamusosanik

Finantsilistes raskustes energiafirma Uniper teatas, et peab Saksamaa valitsusega läbirääkimisi, et Berliin suurendaks ettevõttes oma osalust. Saksamaa valitsusest võib saada Uniperi enamusosanik.

Uniper teatas avalduses, et jätkab läbirääkimisi Fortumi ja Saksamaa valitsusega. Selle eesmärk on ettevõtte päästmine. Uniper on juba ära kulutanud 19 miljardi euro suuruse valitsuse toetuse, vahendas Financial Times.

Uniper oli enne sõja puhkemist Euroopa suurim Vene gaasi tarnija. Uniper peab nüüd gaasi hankima mujalt ja ettevõtte on maksejõuetuse äärel.

"Kõnelustes osalevad osapooled otsivad alternatiivseid lahendusi, sealhulgas omakapitali suurendamist, mis tooks kaasa, et Uniperi enamusosaluse omandab valitsus," teatas Uniper.

Saksamaa valitsus proovib päästa raskustesse sattunud energiafirmasid. Eelmisel nädalal teatas energiafirma VNG, et palub valitsuselt riigiabi. VNG teatas, et ei saa kõrgemaid kulusid täielikult üle kanda klientidele.