Tartu Toomkiriku varemeis restorani avamise plaan tekitab vastakaid arvamusi

Toomemäel laiuvad Toomkiriku varemed on üks Tartu linna sümboleid.

"Muuseum on meile tutvustanud kümneaastast visiooni, mis võiks Toomkirikusse rohkem elu tuua. Selge on see, et rahalised võimalused sellise kümneaastase pika arendusvisiooni realiseerimiseks ülikoolil on täna ahtad. Seetõttu välise pakkuja, pöörduja idee tundus meile idee, millega võiks edasi liikuda," ütles Tartu Ülikooli kantsler Kstina Vallimäe.

Noa, Tuljaku ja veel mitme restorani omanike plaan on sinna rajada üle 100 inimese mahutav klaasist seinte ja laega tippklassi restoran. Mõte millestki kaasaegsest keset ajaloolist kultuuriobjekti tekitab vastakaid arvamusi.

"Ma arvan, et see ei ole õige. See on ikkagi vana asi ja varemed võiks jääda nii nagu nad on. Millegi muu jaoks," ütles Saime.

"Tundub nagu lahe mõte. Aga samas see on ka oluline osa meie kultuurist, et mitte päris ära võtta. Aga kui lihtsalt sinna vahele teha, siis tundub lahe mõte," rääkis Uku.

"See on ajalooline objekt, kas just kõige õigem koht on? /.../ Toome on ilus, vaikne," ütles Kersti, kelle hinnangul võiks varemed puutumata jääda.

"Arvestades seda, et kuna see on kallis restoran, siis ilmselt tudengina mul sinna asja ei ole. Mulle väga meeldib seal varemetes jalutada, siis kurb, et enam ei saa," ütles Matilde.

Ka õpetajana töötava Indrek Niibo sõnul on tema suhtlusringkonnale arendajate plaan pigem vastumeelt.

"Ma näen siin laiemat probleemi, et tegelikult praegu on tendents selles suunas, et avalik ruum muutub järjest vähem kättesaadavaks sellistele inimestele, kelle rahakott ei ole nii paks, et nad saaksid endale lubada kallimaid veine ja austreid. /.../ Seda ohtu nähakse ka Toomkirikus, et see keskne avalik ruum muutub elitaarseks, kus teatud osale ühiskonnast see ei ole võimalik lihtsalt," kommenteeris ta.

Tartu ettevõtluse osakonna juhataja sõnul ootab linn projekti valmimist väga ning ideaalis võiks ehitus alata juba tuleval kevadel.

"Ajakava on tõeliselt tihe. Eriti kui me soovime, et restoran töötaks juba 2024. ehk kultuuripealinna aastal. Aga me ootame eelkõige muinsuskaitseameti seisukohti. /.../ Samuti keskkonnaamet, kes on Toomemäe peremees, ka nende seisukoht on meil täna puudu," ütles Kstina Vallimäe.