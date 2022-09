Kallis elekter sulgeb Kagu-Eestis mitmed külapoed

Kõrgete elektrihindade tõttu on väiksed maakauplused keerulises olukorras. Kagu-Eestis mitmed külapoed lõpetavad tegevuse - need, kes plaanivad tegevust jätkata, otsivad võimalust energia kokkuhoiuks.

Nii Võru- kui Põlvamaal on mitmed külapoed, kelle omanikud tulevikuplaanidest rääkima ei soostu, sest ei taheta veel avalikult kõnelda poe sulgemisest.

Põlvast umbes 15 kilomeetri kaugusel asuvas Krootuse toidupoes püütakse voolu tarbimist vähendada ning poe uksed lahti hoida. OÜ Krootuse Agro Kauplused juhatuse liige Arvo Saarniit rääkis ERR-ile, et elektriarve kasv tapab kõvasti.

"26. augustil lülitasin konditsioneeri välja, nüüd sai jahutuskapid välja lülitatud. Siiani nurinat pole väga olnud, aga mõned kliendid ikka ütlevad, et noh – sul ei olegi jahutatud õlut. Selles mõttes on probleem kõva, aga peab kuskilt kokku hoidma," ütles Saarniit.

Ka Räpina lähedal Leevi asulas viis aasta toidupoodi pidanud OÜ Lepo juhatuse liige Riho Luht tõdes, et Leevi poes püütakse elektritarbimist vähendada niipalju kui võimalik.

"Kõige suurem elektriarve on vist olnud meil 1500 eurot ja kui tavaliselt on olnud nii 400 eurot ja 500 - olenes kui palju süüa tegid, kui palju kütet taga oli - aga nüüd on oleme kõik asjad välja võtnud – külmkapid, mis kannatavad välja võtta. Kokkuhoidu on soojuse arvelt, valgustuse vahetasime just välja sellel suvel," selgitas Luht.

Võrumaal Läti piiri ääres on Metsavenna talu pood on tegutsenud 30 aastat, nüüd aga otsitakse uusi võimalusi, et talupoodi edasi pidada, ütles peremees Meelis Mõttus.

"Me kaalusime siin kõvasti, siin pereringis oli suuri vaidlusi, kas üldse seda poodi lahti teha, sest meil on samamoodi, on börsihinnad ja kaasaegseid moodsaid seadmeid ei ole, mis salvestaksid odava energia ja kallima ajal kasutaks, aga neid võimalusi me otsime, meil on siin õhksoojuspumbad, millega me kütame, osa külmkappe, kus õlled ja joogid on, neid me enam ei külmeta talveperioodil."