Politsei: mõned Vene kodanikud Eestis on juba asunud oma relvi loovutama

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) politseileitnant Riita Proosa selgitas, kuidas hakkab välja nägema Eestis elavatelt Vene kodanikelt relvade ära korjamine ning ütles, et osa neist on alustanud juba ise oma relvade võõrandamisega.

Proosa ütles ERR-ile, et täpset ajaraami muudatuste läbiviimiseks veel öelda ei saa, aga kui seadus soovitud kujul jõustub, tunnistatakse kehtetuks umbes 1300 isiku relvaload, kellest umbes poole moodustavad Vene kodanikud.

"Peale relvaloa kehtetuks tunnistamist on relva omanikul kohustus relv politseile üle anda ja ühe aasta jooksul võõrandada," ütles Proosa.

Tavapärane praktika on Proosa sõnul, et relvadega seotud kontrolli relvaomaniku kodus viivad läbi piirkonnapolitseinikud, kes sekkuvad ka juhul, kui relvaomanik ise oma relva relvaloa kehtetuks tunnistamisel politseile üle ei anna.

"Seda ei juhtu väga sageli ning reeglina käituvad inimesed ise vastavalt seaduses sätestatule ja annavad õigeaegselt relva politseisse hoiule ning asuvad relva võõrandama. Eraldi arvestust PPA pidanud ei ole, mistõttu ei oska konkreetset arvu nimetada, aga mõned relvaomanikud on juba alustanud oma relvade võõrandamisega," rääkis Proosa.

Proosa märkis, et kui relvaomanik ette nähtud tähtaja jooksul relva ei võõranda, on politseil kohustus relv sundvõõrandada – see tähendab, et relvaomanikule makstakse relva eest turu keskmine väärtus ja politsei asub ise relva võõrandama.

"Kui seaduse muudatusest tulenevad tegevused nõuavad politseilt täiendavat ressurssi, tuleb need koostöös ministeeriumiga leida," ütles ta veel.

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles teisipäeval ERR-ile, et nn Vene kodanikelt relvade ära korjamise eelnõu jõuab paari nädala jooksul valitsusse.