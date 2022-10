Riik tahab Vene kodanikelt relvad ära korjata 2023. aasta lõpuks

"Minu ettepanek on, et edaspidi oleks Eesti Vabariigis relva omamise õigus Eesti kodanikul. Samuti saavad Eestis relva omada ka Euroopa Liidu ja NATO riikide kodanikud. Aga kõik teised, kes seda ei ole, peavad oma relvadest loobuma," rääkis siseminister Lauri Läänemets kolmapäeval Vikerraadio saates "Uudis+".

"Ma arvan, et see on selles mõttes õige vaatenurk, et kui soovid olla jahimees, aga oled Vene Föderatsiooni kodanik, siis me ootame, et sa oled Eesti usku, tee see kodakondsus ära ja saad oma relvaga edasi tegutseda," ütles Läänemets.

Vene ja Valgevene kodanikel oleks relvaseaduse muudatusettepanekute kohaselt alates selle aasta lõpust aasta aega, et oma relv maha müüa, loovutada või muuta kasutuskõlbmatuks, selgitas siseminister.

"Inimesed, kes ei ole konkreetselt nende riikide kodanikud, aga ei ole ka Eesti kodanikud, nad on halli passiga, siis neil on nii kaua aega, kuni relvaluba lõppeb – kui lõppeb aasta pärast siis aasta, kui kolme, siis kolm aastat aega et kodakondsuseksam ära teha ja siis saad oma relva omada," lisas Läänemets.

Selgitades, miks jäetaks Vene kodanikele relvaluba kuni 2023. aasta lõpuni, tõi Läänemets esile mitu põhjust.

"Näiteks see, et kui PPA peab need relvad ära korjama, siis meil praegu pole nii suurt ruumi, kus neid hoida – räägime kuni 3000 relvast või isegi rohkemast. Teiseks lihtsalt relva müümine võtab ka natuke aega. Kuna meil on inimestel näiteks USA-ga võrreldes suhteliselt vähe relvi, siis see müüki tulev hulk on üsna suur ja nende maha müümine võtab aega," rääkis ta. "Lisaks võtavad ka menetlusprotsessid politseil aega. See pole nii lihtne - kui sellega kiirustada, siis peaks suur osa politseinikest ainult sellega tegelema, mis pole praeguses olukorras mõistlik," tõdes minister.

Kui Vene kodanik oma relva selle ajaga maha ei müü, peab ta selle ikkagi PPA-sse tooma ja selle eest makstakse talle turu keskmist hinda.

Rääkides ohuhinnangust, olukorrast, kui keegi ei soovi oma käsutuses olevaid relvi loovutada, ütles Läänemets, et politseil on selleks oma protseduurid olemas. Samuti ei lubataks relva müüa Vene kodanikest juhtkonnaga ettevõtetele ega MTÜ-dele.

"Ka seni on olnud olukordi, kus inimene ei taha oma relvast loobuda, aga politseil on selleks oma protseduurid. Kui selliseid olukordi ette tuleb, siis käitutakse sama moodi," rääkis ta.

Läänemetsa sõnul puudutaks seadusemuudatused umbes 1300 inimest, kellest umbes pooled on halli passiga kodanikud.

Vene ja Valgevene kodanike relvalubade tühistamine on üks Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsiooni kokkulepetest.