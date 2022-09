Saksa kantsler otsib alternatiivseid energiaallikaid

Saudi Araabia riikliku naftakompaniiga sõlmiti veeldatud maagaasi leping, esimene tarne peaks kohale jõudma detsembris, vahendas "Aktuaalne kaamera."

Araabia Ühendemiraatidega sõlmis Olaf Scholz lepingu energiajulgeoleku ja tööstuskasvu kindlustamiseks, mis riikliku uudisteagentuuri teatel tähendab veeldatud maagaasi laevade broneerimist järgmiseks aastaks. Koostöölepingut loodab Scholz saavutada ka Kataris.

"Peame tagama, et LNG tootmine maailmas jõuaks seisu, kus tekkivat kõrget nõudlust suudetakse tagada ilma, et peaks toetuma Venemaa tootmisvõimsusele. See on seotud kõikide projektidega, mis toimuvad üle kogu maailma, aga ka siin Araabia Ühendemiraatides," lausus Scholz.