Saksa võrguregulaator: riigil on selleks talveks piisavalt gaasi varutud

Saksamaal on piisavalt gaasi, et elada praegune talvehooaeg üle probleemideta, ütles riigi võrguregulaatori juht Klaus Müller.

Mülleri sõnul ei usu ta, et sel talvel midagi valesti läheb, sest Saksamaa gaasihoidlate täituvus on talvehooaja lõppedes tõenäoliselt enam kui 50 protsenti. Praegu on täituvus ligi 91 protsenti.

Tema sõnul keskendub riik gaasi varumisel nüüd järgmisele talvele.

Müller lisas, et eelmisel aastal hüppeliselt tõusnud gaasi hind on taas langenud stabiilsele tasemele ning selline hind peaks püsima järgmised paar aastat.

Siiski lisas ta, et kolm riskitegurit võivad gaasi hinda taas tõsta – arvatavast külmem temperatuur eelseisval talvehooajal, suurem gaasinõudlus Hiinas ja gaasitaristu haavatavus. Viimasega viitas ta Nord Streami torujuhtme sabotaažile.