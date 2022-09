Priit Toobal läheb Põhja-Sakala valla vastu kohtusse

Põhja-Sakala vallavolikogu avaldas umbusaldust lähetuses viibinud volikogu esimehele Priit Toobalile möödunud neljapäeval. Uueks juhiks valiti Aino Viinapuu, vallavanemaks Karel Tölp. Ametisse nimetati viieliikmeline vallavalitsus, mis selle nädala teisipäeval pidas esimese istungi.

"Kuna vallavalitsust vahepeal ligi poolteist kuud ei olnud, siis töö küll ei seisnud õnneks, kuid üle on vaja kinnitada 74 punkti. Täna tuleb pikk päevakord," ütles Tölp.

Loomulikult pole teada, kui kaua uus vallavanem tööd saab teha, sest Priit Toobal lubab ette võtta kohtutee. Ta väidab, et mitte keegi peale tema poleks tohtinud volikogu kokku kutsuda, kuid seda tegi volikogu aseesimees Taavi Umal.

"Pöördun ma veel sel nädalal kohtu poole nii esmase õiguskaitse taotluse vormis ehk et need otsused, mis neljapäeval istungil vastu võeti, ei jõustuks. Pluss see, et anda natuke laiem, üldisem hinnang volikogu kokkukutsumise kohta. Seni kuni minu arvates see kohtuvaidlus on lõpuni vaidlemata või isegi pole veel alguse saanud, siis öelda, et täna kõik on hästi ja nii peabki jääma, ei ole päris korrektne," rääkis Toobal.

Ta ei varjagi, et pärast eelmise vallavanema lahkumist tahtis ta ise vallavanemaks saada, kuid polnud volikogu toetust.

Volikogu esimehe Aino Viinapuu hinnangul muutis Toobal ise vallavalitsuse teovõimetuks ja halvas ka volikogu töö.

"22. septembril oli meie korralise istungi aeg. Aga vaatamata volinike ettepanekutele teist kuud järjest Priit Toobal korralist istungit kokku ei kutsunud. Ja kuna meil on juba väga suur oht, et terve volikogu koosseis muutub selle tagajärjel tegutsemisvõimetuks, siis meil ei olnud muid valikuid," ütles Viinapuu.