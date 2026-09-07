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Otse kell 10.30: RKIK selgitab kaitsevaldkonna hankeid

Eesti
Elmar Vaher
Elmar Vaher Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Esmaspäeval kell 10.30 toimub Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) pressikohtumine, kus võetakse fookusesse küsimused, mis on RKIK-i tegevuse kohta viimasel ajal seoses kaitsehangetega tekkinud. Pressibriifi saab otsepildis vaadata ERR-i portaalist.

Pressikohtumisel selgitatakse välisvahendite kasutamist ja ettemakseid, RKIK-i hankeprotsesse ning taustakontrolli korraldust ja praktikat.

Küsimustele vastavad RKIK-i peadirektor Elmar Vaher, peadirektori asetäitja hangete valdkonnas Asko Kivinuk ja Soraineni vandeadvokaat Maria Pihlak

Toimetaja: Urmet Kook

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