Otse kell 13: erikomisjon jätkab arutelu kaitsevaldkonna finantsjuhtimise üle

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istung keskendub esmaspäeval Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) tegevusele ja auditis tõstatatud küsimustele vahendamislepingute kohta. Kell 13 algav istung on avalik ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.

Möödunud nädalal toimunud arutelul rõhutas riigikontroll, et kaitsevaldkonnas tuvastatud puudused ei ole pelgalt raamatupidamislikud, vaid puudutavad sisulisena riigi vara üle arvestuse pidamist, lepingute täitmise kontrolli ja finantsjuhtimist. Samuti tõstatusid eelmisel nädalal küsimused riigikontrollile dokumentide esitamise, vahendamislepingutega võetud riskide ning nende üle tehtava järelevalve kohta.

Istungile on kutsutud kaitseministeeriumi kaitsevõime asekantsler Kadri Peeters (fotol), riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, RKIK-i peadirektor Elmar Vaher ning keskuse peadirektori asetäitja Asko Kivinuk ja õigusvaldkonna juht Merle Vilu.