Riigikohus võttis Toobali kaebuse menetlusse

Toobal vaidlustas Tartu halduskohtus ning kui see asja arutamisest keeldus, siis ka Tartu ringkonnakohtus Põhja-Sakala vallavolikogu otsused, kuid kumbki kohus neid arutusele ei võtnud, leides, et tal ei ole selleks kaebeõigust.

"Mul on hea meel, et riigikohus võttis asja sisuliselt arutada. Sest kui alama astme kohtud ütlesid, et nad selle asja sisse ei vaata, kuna mul pole kaebeõigust, siis riigikohus ütles, et ei – vaatame ikka asja sisuliselt ka," ütles Toobal kolmapäeval ERR-ile.

Toobal, kes oli kuni 22. septembrini Põhja-Sakala vallavolikogu esimees, selgitas, et pöördus kohtusse selleks, et kontrollida, kas möödunud aasta 22. septembril volikogu aseesimehe Taavi Umala poolt tema selja taga kokku kutsutud volikogu istung oli õiguspärane. Nii Tartu halduskohus kui ka Tartu ringkonnakohus leidsid, et tal ei ole kaebeõigust.

Seejärel pöördus Toobal 25. oktoobril riigikohtu poole määruskaebusega Tartu halduskohtu ja Tartu ringkonnakohtu määruste tühistamiseks.

Pärast nelja kuud vaagimist otsustas riigikohus tema kaebuse menetlusse võtta. Otsuse langetasid kohtunikud Julia Laffranque, Viive Ligi, Ivo Pilving.

Määruskaebus võeti menetlusse halduskohtumenetluse seadustiku paragrahv 236¹ alusel. Halduskohtumenetluse seadustik ütleb, et kaebus võetakse menetlusse, kui kaebuses esitatud seisukohad võimaldavad arvata, et ringkonnakohus on ebaõigesti kohaldanud materiaalõigust või oluliselt rikkunud kohtumenetluse norme, mis on toonud kaasa või oleks võinud kaasa tuua ebaõige kohtulahendi. Samuti võetakse menetlusse, kui kaebuse lahendamisel on põhimõtteline tähendus õiguskindluse tagamiseks või ühtse kohtupraktika kujundamiseks ja kui riigikohtu lahend selles asjas on oluline seaduse ühetaolise kohaldamise või õiguse edasiarendamise seisukohalt, selgitas Toobal.

22. septembril toimunud Põhja-Sakala vallavolikogu istungi avaldati Toobalile umbusaldust, ametisse valiti uus vallavanem, volikogu esimees ja kinnitati uus vallavalitsus.

"Saan aru, et riigikohtu poolt kaebuse menetlusse võtmine ei ole veel hinnang toimunu kohta, ent oluline vaheotsus siiski, mis loob võimaluse, et halduskohus peab minu poolt algselt esitatud kaebust sisuliselt arutama hakkama. Positiivseim lahend, mis sellest tulla võib, on 22. septembril 2022 volikogu poolt vastuvõetud otsuste tühiseks tunnistamine," märkis Toobal.

Ta tunnistas ERR-ile, et poliitiliselt polegi vallavolikogu otsuste tühistamine enam nii oluline, aga tähtis on õigusselgus. "Tähtis on, et oleks antud õiguslik selgus, kas niimoodi võib istungit korraldada ja kas selliselt korraldatud istungil vastu võetud istungid on õiguspädevad või ei ole. Sellele tahaks hinnangut," märkis ta.