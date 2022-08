Põhja-Sakala jäi ikka vallavanemata

Volikogus seati üles kaks vallavanema töökogemusega kandidaati, kuid ei Jaanus Rahula ega ka Karel Tölp kogunud piisavat toetust.

Senine vallavanem Jüri Hansen astus tagasi lahkhelide tõttu volikogu esimehe Priit Toobaliga.

"Suuresti on see volikogu esimehe tegevus, mis on viinud meie valla olukorda kus me täna oleme. Kus meil ei ole vallavalitsust, seadusjärgset vallavalitsust juba mitmendat kuud. Kus see volikogu esimehele muret ei tee, ta istungeid kokku ei kutsu, ei soovigi lahendust leida. Riik peaks sekkuma sellises olukorras kuhu me jõudnud oleme," kommenteeris valimisliidu Kogukonna Hääl esindaja Aino Viinapuu.

Volikogu opositsioon esitas umbusaldusavalduse keskerakondlase Toobali vastu, avaldust arutatakse järgmisel istungil. Hoolimata varasemast lubadusest skandaalse mainega poliitik Toobal teisipäeval oma kandidatuuri vallavanema kohale üles ei seadnud, kuid lubas seda teha järgmisel istungil.

"Jah, nii nagu ma olen öelnud, et ma kandideerin vallavanemaks. Teen selle nimel tööd, et need hääled kokku saada, kasutan järgmised päevad läbirääkimisteks. Kui need hääled koos, kutsun volikogu kokku ja nii see läheb. Aga see ei tähenda, et ma olen ainus kandidaat," ütles Toobal.