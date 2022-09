Soome valitsus murrab pead, kuidas keelata Vene turistide pääs riiki

Soome presidendi ja valitsuse välis- ja julgeolekunõukogu andis juba eelmisel nädalal soovituse, et Soome peaks keelama Vene turistide riiki pääsemise. Valitsuse jaoks on aga otsus juriidiliselt keeruline.

Soome kaitsepolitsei on teatanud, et Venemaalt turismiviisaga saabuvad inimesed riigi julgeolekut ei ohusta. Pärast Venemaa osalise mobilisatsiooni korraldust teatas kaitsepolitsei Soome meediale, et nende ohuhinnang ei ole muutunud.

Soome välisministeeriumi hinnangul rikuvad Eesti ja teised Vene turistide vastuvõtmisest keelduvad riigid Schengeni reegleid ning Eesti otsus on juriidiliselt küsitav. Reedel andis siiski Soome presidendi ja valitsuse välis- ja julgeolekunõukogu soovituse, et ka Soome peaks keelama Vene turistide riiki pääsemise. Välisminister Pekka Haavisto

"Venemaa mobilisatsioonikäsk on mõnevõrra suurendanud transiitreise läbi Soome. Meie hinnangul põhjustab see asjatut kahju Soome rahvusvahelisele positsioonile ja suhetele," ütles Soome välisminister Pekka Haavisto.

Politoloog Johanna Vuorelma märkis, et selline kannapööre ei näe hea välja. "Kui alguses põhjendatakse piirangutest hoidumist Schengeni reeglitega, õigusriigi põhimõtetega ja seaduste muutmise vajadusega, siis aga tehakse vastupidine otsus, kuigi Schengeni reeglid ega seadused pole muutunud, siis on otsustusprotsessis ebakõlasid," kirjutas Vuorelma ajalehes Helsingin Sanomat.

Ainuüksi möödunud nädalavahetuse jooksul tuli üle piiri Soome üle 17 000 venelase. Laupäeva hommikupoolikul võeti kinni ka neli salaja üle piiri saabunud venelast. Esmaspäeval saabus taas ligi 8000 inimest. Piirivalve on mitu päeva öelnud, et piiri ületamine on küll suurenenud, aga ei midagi erilist.

Sel nädalal ütles Soome piirivalve juht Pasi Kostamovaara aga Soome ringhäälingule Yle, et tegelikult oleks vaja piiritara.

"See aed tõhustaks meie piirivalvet nüüd ja kohe, aga eriti tõhustaks see meie tegevust häireolukorras, rääkimata sellest, kui meie vastu tahtlikult migratsioonisurvet kasutataks või idapiiril tekkiks muu massiline sisserändeolukord. Sel juhul oleks niisugune füüsiline tõke väga vajalik, et mitte öelda vältimatu, olukorra kontrolli all hoidmiseks," ütles Soome piirivalvejuht.

Soome ajakirjanduses on viimastel päevadel ilmunud ridamisi intervjuusid sõtta saatmise hirmus kodust lahkunud Vene meestega. Näiteks rääkis üks 30-aastane Peterburist põgenenud mees ajalehele Iltasanomat, et on endine ohvitser, sõitis osalise mobilisatsiooni väljakuulutamise järel kohe Soome ning konutab nüüd kuskil kõrvalises kohas keset metsi üüritud suvilas.

Kui meedia artiklites suhtutakse sõtta saatmise eest jalga lasknud venelastesse sümpaatia, et mitte öelda kaastundega, siis sotsiaalmeedias on soomlased üsna ühte meelt, et metsade rüpes end peitev Vene ohvitser ja massiline Vene meeste riiki lubamine pole õige asi. Valdavas enamikus postitustest nõutakse piiride viivitamatut sulgemist.

Ka Soome opositsioonipoliitikud, kõige populaarsema erakonna Kokoomuse juht Petteri Orpo ja parlamendi väliskomisjoni esimees, Põlissoolmaste erakonda kuuluv Jussi Halla-aho on rõhutanud, et valitsus peaks piiri kohe sulgema. Soome valitsus on lubanud ametliku otsuse teha selle nädala jooksul.