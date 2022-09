ERR Soomes: muretuid venelasi tuleb Vaalimaa piiripunkti üha vähem

Soomes Vaalimaa piiripunkti jõuab päevas 5500 inimest, kellest suur osa on seotud mobilisatsiooniga, ütles Soome piirivalve.

Ajalehe Novaja Gazeta andmeil on Venemaalt mobilisatsiooni teate järel lahkunud üle 260 000 mehe. Moskva kehtestas seetõttu rangema piiriületuskorra Gruusiaga, seni ei ole seda tehtud Soomega.

Vaalimaa piiripunkt on paljude venelaste jaoks aken Euroopasse.

"Piiriliiklus on olnud vilgas, moodustades 5500 inimest päevas kokku mõlemas suunas. See arv ei ole suurenenud. Ja neist tulijatest kindlasti suur osa on seotud mobilisatsiooniga," rääkis Vaalimaa piiripunkti valveohvitser leitnant Jesse Pirttinen.

Piirivalvur ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ebaseaduslikult tuli nädal tagasi Soome neli inimest Venemaalt, kuid selliseid katseid aeg-ajalt toimub.

Venelased tahavad tulla korras dokumentidega, kuni veel saab. Vjatšeslav Gontšarov on juuksur Peterburist, kes tuli Soome oma vanemate juurde, sest nagu ta ise väljendus, tema kodumaal toimuvad arusaamatud asjad. Teda ähvardab mobilisatsioon, mõned tuttavad on oma kutsed juba kätte saanud.

"Jah, need, kes on sõjaväes käinud ja hiljuti tagasi tulid, said kutsed. Mõned üritavad ära sõita, aga see eriti ei õnnestu, sest Vene piiril küsitakse sõjaväepiletit," ütles Gontšarov.

Tema sõnul ei saa keegi aru, millest lähtuvalt Vene võimud temaealisi mehi üle piiri lasevad.

"Aktuaalne kaamera" küsis, kuidas ta suhtub sellesse, et Eesti on piiri Venemaaga sulgenud.

"Kui otse ausalt öelda, siis seda on väga lihtne mõista, kui vähegi ajalugu tunned ja tead, kuidas asjalood olid," vastas ta.

Mõni mees ei tahtnud kaamera ees esineda põhjendusega, et neil tuleb naasta oma kättemaksuhimulisele kodumaale. Üks Peterburi mees usub, et Venemaal puhkeb peagi kodusõda ning algab see Tšetšeenias.

Kuid on ka turiste, kes sõidavad iga-aastasele puhkusele, keda mobilisatsioon ei puuduta ja kes suud pruukida ei soovi.

Svetlana sõnul ta ei teagi, milline olukord Peterburis praegu valitseb. "Ma ei käi eriti väljas. Elan linna lähedal majas ja Piiteris. Kõik on rahulik," ütles ta. "Ma ei tegele absoluutselt poliitikaga. Ma olen apoliitiline ja tahan rahu kogu maailmas," vastas ta küsimusele, kas usub, mida valitsus praegu räägib.

Muretute inimeste hulk Venemaalt tulijate hulgas aga väheneb. Ja seda on Vaalimaal näha.

Samas piiripunkti lähedal on silmatorkava nimega keskus, mis avati mõni aasta tagasi ostuvõimelisele Vene turistile.

"2018. aastal avatud ostulinnak peaks meenutama arvatavasti Peterburi vanalinna. Kõikides nendes poodides töötavad kaunitarid, kes räägivad vene keelt, soome keelt ja on aastakümneid Soomes elanud. Ja nad ütlevad, et kui Vene piir kinni pannakse, on selle asjaga siin läbi. Aga juba praegu sõidavad inimesed siit mööda. Lihtsalt kellelgi ei ole mõttes enam ostlemine," rääkis Vaalimaal viibinud ERR-i ajakirjanik Vahur Lauri.