Von der Leyen kutsus Euroopa Liitu oma välispiiri tugevdama

Hispaania hinnangul on praeguseks Marokosse tagasi pöördunud umbes 69 500 migranti – varasem hinnang oli 50 000 inimest.

Ametlikel andmetel hukkus Hispaania poolel piirist 72 ja Maroko poolel 11 inimest.

Teisipäeval arutavad Euroopa Liidu siseministrid olukorda erakorralisel videokohtumisel.

Ceutas toimunu on aga pingestanud suhteid mitme Euroopa Liidu liikmesriigi vahel.

Esmaspäeval Hispaania peaministrile Pedro Sánchezile saatetud kirjas kiitis von der Leyen valitsusjuhi kiiret tegutsemist kriisi lahendamisel. Samas lisas ta: "See vahejuhtum näitab selgelt, et peame tegema rohkem, et tugevdada oma piiri kriitilistes punktides."

Vastuseks Ceuta sündmustele peatas Itaalia ajutiselt Schengeni lepingu kehtivuse Hispaaniaga. Schengeni leping hõlmab praegu enam kui 450 miljonit inimest ja 29 Euroopa riiki.

Soome ja Taani toetasid Itaalia otsust, Tšehhi peaminister Andrej Babiš aga kutsus üles peatama ajutiselt Hispaania kuulumist Schengeni viisaruumi.

Sánchez väljendas omalt poolt sügavat muret mõne Euroopa valitsuse sammude pärast ja juhtis tähelepanu asjaolule, et Ceuta ei kuulu Schengeni alasse.

Kuigi enamik liikmesriike avaldas Hispaaniale toetust ja solidaarsust, otsustasid peaministri sõnul teised Euroopa valitsused Hispaaniat rünnata, olles "ajendatud eelarvamustest, valeuudistest, teadmatusest või poliitilistest huvidest".

Kirjas Hispaania peaministrile rõhutas von der Leyen, et välispiiride kaitsmine on Euroopa ühine vastutus, ning kutsus üles olukorda hoolikalt jälgima ja rajama vajadusel füüsilisi tõkkeid.

Von der Leyeni sõnul annab teisipäevane videokohtumine võimaluse teha Ceuta sündmustest järeldusi. Ta märkis, et ebaseadusliku rände väljakutsed nõuavad ühist Euroopa reageerimist, solidaarsust ja üheskoos tegutsemist.

Komisjoni president kutsus Euroopa Liitu üles tõhustama tegevust viies valdkonnas: ebaseadusliku rände ennetamine koostöös partnerriikidega, välispiiride tugevdamine, varajase hoiatamise süsteemide rakendamine, salakaubavõrgustike lammutamine ja tagasisaatmisprotseduuride kiirendamine.

Sánchez süüdistas inimsmugeldajaid Hispaania ülemkohtu hiljutise otsuse ärakasutamises. See otsus piiras valitsuse õigust saata mereteed pidi saabunud inimesi koheselt riigist välja.

Hispaania siseminister Fernando Grande-Marlaska ütles laupäeval, et olukord on peaaegu normaliseerunud ja riik töötab välja ujuvtõket, et hoida ära ebaseaduslikku rännet meritsi.