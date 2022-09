Haavisto: ÜRO Julgeolekunõukogu on teovõimetu, kuni Venemaa selle liige on

ÜRO Julgeolekunõukogu on Venemaa agressiooni osas teovõimetu, ega suuda otsustavalt reageerida, kuni Venemaa ise on julgeolekunõukogu liige, ütles Soome välisminister Pekka Haavisto kolmapäeva õhtul pressikonverentsil Helsingis.

"Teil on täiesti õigus, ÜRO Julgeolekunõukogu on teovõimetu, kuni üks selle liige on agressioonisõda pidav riik," ütles Haavisto.

"Ainus lohutus, mis selles olukorras möödunud nädalal leidus, oli see, et Lichtensteini algatusel peavad vetoõigust kasutavad julgeolekunõukogu liikmed andma aru ÜRO Peaassambleele, miks nad vetoõigust kasutavad. See on väike edasiminek praeguses olukorras, kuid kahjuks terve ÜRO nendes küsimustes – sõja ja rahu küsimustes – on teovõimetu," kõneles Haavisto.