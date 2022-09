Kultuuriministeeriumi sisekontroll uuris Pakosta suviste lähetuste kulusid

Pakosta sõnul oli ministeeriumi kontrolltoimingute eesmärk uurida, kas tema juuli ning augusti siselähetuste kulud olid optimaalsed. "Kehtivaid kordasid rikutud ei ole. Riigile majanduslikku kahju ei ole tekkinud. Küsimus on selles, kas sama tööd oleks saanud teha väiksemate kuludega ja pikemate tööpäevadega," kirjutas Pakosta neljapäeval sotsiaalmeedias.

Ta nentis, et objektiivsed põhjendused on kuludele olemas, ent kui ministeerium peab midagi ülekuluks, siis ta on kohe valmis need kulud enda peale võtma. Pakosta märkis, et osadel päevadel oli tal kaasas ka tema alaealine laps, kelle kulud tasus ta isiklikest vahenditest.

Pakosta selgitas, et tema lähetuste eesmärk oli soov rääkida kõikide oma kolleegidega maakondades, kes töötavad kokku 14 kontoris. Probleem olevat tekkinud kordadest, kui Pakosta sõitis maakonda eelmisel õhtul enne kohtumist või lahkus kohtumispaigast järgmisel hommikul. Nendel kordadel ööbis ta majutusasutuses, mille eest tasus lähetusteks eraldatud rahaga. "Eestisiseseid lähetusi oli kokku üheksa ja kontrolltoimingu tulemusena on jäänud küsitavaid kulusid summas 557 eurot," märkis Pakosta.

Kultuuriministeeriumi kommunikatsioonijuhi Meelis Kompuse sõnul oli ministeerium palunud Pakostalt selgitusi lähetuste eelarve kasutamise kohta, kuid kuna küsimused ei saanud ammendavaid vastuseid, siis alustas ministeeriumi siseauditi osakond vajalikke kontrollitoiminguid.

"Kontrolli käigus hinnati, kas lähetustega seotud dokumendid on korrektselt vormistatud, kas on järgitud õigusaktide nõudeid ja ameti sisemisi regulatsioone ning kas riigi raha on kasutatud säästlikult ja sihtotstarbeliselt. Kontrollitoimingute jooksul ka kohtuti ka Pakostaga," ütles Kompus.

Sisekontrolli toimingud on nüüd küll saanud ühele poole, kuid enne avaldamist soovib ministeerium esmalt Liisa Pakosta endaga uuesti kohtuda, selgitas Kompus. "See kohtumine leiab aset uuel nädalal, siis annab ministeerium ka täpsemad selgitusi, kuidas edasi toimitakse," ütles ta.